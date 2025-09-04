Nersesyan Muganni Heyeti’nin kuruluşu kutlandı

Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi bünyesinde kurulan Nersesyan Muganni Heyeti’nin kuruluş yıldönümü 31 Ağustos Pazar günü Kınalada’da kutlandı.

Ayini, Üstrahip Harutyun Vartabed Damadyan sundu. İlahiler Artun Sarkis Tekiroğlu yönetiminde ve Sirun Sirunyan’ın ezgileri eşliğinde Nersesyan Muganni Heyeti tarafından seslendirildi.

Patrik Maşalyan daha sonra Nersesyan Muganni Heyeti’nin aslında 168 yıl önce Kilise ile birlikte kurulduğunu hatırlattı ve ve 43 yıl önce müteveffa Patrik Mesrop Mutafyan tarafından yeniden tesis edildiğini söyledi. Kendisinin de Mesrop Vartabed’in öğrencisi olarak kurucu üyelerden biri olduğunu ve heyetin yolculuğuna yakından tanıklık ettiğini belirtti.

Ayinin sonunda Patrik Maşalyan başkanlığında sevgi sofrası kuruldu.

Muganni Heyeti Patrik Maşalyan’ın bahsettiği gibi 1980’lerde yeniden oluşturulmuştu. Yeni muganni heyetinin elemanlarının büyük kısmı gençlerden oluştu. Muganni heyeti geçmişte, Prens Adaları’na sürgün edilmiş olan Katolikos Aziz Nerses Bartev’in adına ithafen Nersesyan ismini almıştı.

Agos