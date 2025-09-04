Leman Dergisi’ne “Hz. Muhammed karikatürü” iddianamesi: “Fikir ve eylem birliği içerisinde dergide yayımladıkları…”

Leman Dergisi’nde Hz. Muhhamed ve Hz. Musa’nın tasvir edildikleri iddiasıyla başlayan soruşturmada, karikatürün çizeri Doğan Pehlevan ve dergi çalışanı toplam 5 kişi hakkında “halkı ve kin düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianameden: “Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıklarının ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu olduklarının değerlendirildiği…”

Leman Dergisi’nde yayınlanan ve Hz. Muhammed ile Hz. Musa’nın resmedildiği iddiasıyla protestoya neden olan karikatürle ilgili iddianame hazırlandı.

İddianamede, karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, derginin mali işler müdürü Ali Yavuz, derginin grafikeri Cebrail Okçu, iddianamede derginin yazı işleri müdürleri oldukları belirtilen Zafer Aknar ve Aslan Özdemir ile soruşturma kapsamında firari olan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan ceza istendi.

Doğan Pehlevan, Ali Yavuz, Cebrail Okçu, Zafer Aknar ve Aslan Özdemir, karikatürün yayınlanması ve Leman Dergisi önünde çıkan olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Temmuz ayından bu yana tutuklu bulunuyor.

“Peygamber’den bahsetmedim; Muhammed Müslümanları, Musa Yahudileri temsil eden birer isim olduğundan kullandım”

Soruşturmaya konu olan karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, soruşturma sürecinde verdiği ifadelerinde, İsrail’in İran’a saldırısının devam ettiği 26 Haziran tarihinde yayımlanan karikatürde; Hz. Muhammed ile Hz. Musa’nın resmedilmediğini; adı Muhammed ve Musa olan iki karikatür kahramanı üzerinden savaş karşıtı bir mesaj vermek olduğunu savunmuştu.

İddianamede, Doğan Pehlevan’ın Emniyet ifadesinden şu bölümler yer aldı:

“Karikatürün aslında Filistin katliamından bugüne gelen İran savaşı da dahil karşılıklı ölen insanlarla ilgili aslında barış dolu bir karikatür olduğunu, Muhammed ve Musa isimleri bu toplumların içerisinde çokça kullanılan popüler isimlerden olduğunu, Muhammed Müslümanları temsil eden bir isim gibi dururken Musa da Yahudileri temsil eden bir isim gibi olduğundan dolayı bu karikatürde kullandığını, ayrıca peygamberden bahsetmediklerini, çünkü başında Hz. ve S.A.V. kullanmadıklarını, kastettiği günümüzde savaşlarda ölen sıradan insanlar olduğunu, karikatüre bakıldığı zaman oradaki kıyafetlerin ve mekanın günümüzü anlattığını, savaşın anlamsızlığı ruhların birbirleriyle anlaşabileceğini ama bunu görmek için bir tek ölmek mi gerekiyor mesajını vermek istediğini, başka da bir amacı olmadığını, çok da neşeli sevgi dolu bir karikatür olduğunu düşündüğünü, olayı ülke gündemine getirip toplumu galeyana getiren bu şahıslardan şikayetçi olduğunu, kendisinin ve toplumun mağdur olduğunu, karikatüründe barıştan bahsettiğini, Türkiyede yıllardır çizerlik yaptığını ve çizerlikte öğrendiği ilk kuralın ‘din konularına girme, din ile alay etme’ olduğunu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği…”

“Tahrik edilen grup Beyoğlu ve Bakırköy’de eylem gerçekleştirdi”

İddianamenin netice bölümünde, karikatürde Hz. Muhammed ile Hz. Musa’nın tasvir edildiği ve karikatürün sosyal medyada yayılması sonrası kamu güvenliği açısından tehlike ortaya çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İslam dini Peygamberi Hz. Muhammed ile Hz. Musa’nın tasvir edildiği karikatürün halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, bunu müteakip tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, nitekim Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından tanzim edilen 01/07/2025 tarihli araştırma raporunda belirtildiği üzere tahrik edilen grubun 30/06/2025 günü Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde eylem gerçekleştirdiklerinin sabit olduğu…”

“Fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıkları…”

Ceza istenen dergi idarecileri ve çalışanları hakkında karikatürün yayımlanmasıyla ilgili “fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıkları” ifadelerine yer verildi. İddianamenin ilgili bölümü şöyle:

“Somut olay yönünden kanun maddesinde suçun sübutu yönünden aranan tüm şartların gerçekleştiğinin anlaşıldığı, eser sahibi, grafiker, genel yayın yönetmeni ve sorumlu müdür pozisyonunda bulunan tüm şüphelilerin birlikte hareket ettikleri, karikatürün şüpheli Doğan Pehlevan tarafından çizilmesi akabinde sorumlu müdürler ve genel yayın yönetmeninin onayından geçtiği ve grafiker pozisyonunda bulunan şüpheli Cebrail Okçu tarafından sayfaya yerleştirildiğinin anlaşıldığı, böylelikle şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıklarının ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu olduklarının değerlendirildiği…”

Serbestiyet