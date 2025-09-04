Hep aynı güler yüzlü, dost ve arkadaş Anta…

Boğos Çalgıcıoğlu

Türkiye Ermeni tiyatrosuna uzun yıllardır emek veren isimlerden Boğos Çalgıcıoğlu, geçen hafta kaybettiğimiz Anta (Antaram) Toros’un ardından yazdı. Anta Toros için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Anta Toros, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi’ndeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek.

Sana güle güle demek o kadar zor ki… Senin Türk Tiyatrosuna ve özellikle Ermeni amatör dernek tiyatrolarına yaptığın katkıları bütün Türkiye biliyor ve takdir ediyor. Bununla ilgili bu günlerde basında seni öven pek çok yazı yayımlanıyor.

Dernek sahnelerinde amatör, İstanbul’daki tiyatrolarda profesyonel olarak ve hatta Amerika’da oynadığın oyunla ilgili bilgiler, Türkiye’deki sinema filmlerinde aldığın rollerle ilgili bilgiler sosyal medyada kolaylıkla bulunabilir. Benim için ise en önemlisi, arkadaşım olan Anta Toros.

Ömrümün yarıdan fazla bölümünde, o gülen yüzünle hep vardın. Uzun süre görüşmemiş olsak da rastlaştığımızda, sohbetimize bıraktığımız yerden devam ederdik. Birlikte aynı sahneyi kaç kez paylaştığımızı hatırlayamıyorum bile… Getronagan Derneği sahnesinde dekor boyadık, çeşitli rollerim için bana çok kereler makyaj yaptın. Yaptığımız gevezelikler yüzünden sevgili Misak abiden çok azar işittik. Hem sahne önünde hem de sahne arkasında paylaştığımız anların değerini unutmadım ve unutmayacağım. Bizim hayranlıkla izlediğimiz profesyonel oyuncularla sahneye çıktığın yıllardan bugüne dostluğunu bizden hiç esirgemedin. Hep aynı güler yüzlü, dost ve arkadaş Anta olarak kaldın.

Hep söylüyorum “diğer taraf”taki oyuncu kadrosu çok güçleniyor. Seni çok özleyeceğim. Görüşmek üzere… Yolun hep aydınlık olsun.

