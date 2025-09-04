Forbes: Ermenistan “şarabın anavatanı” unvanının 1 numaralı adayı

Amerikan dergisi “Forbes”, Ermeni şarapçılığıyla ilgili bir yazı kaleme alarak ülkeyi “şarabın doğum yeri tartışmasının yeni şampiyonu” olarak nitelendirdi

Gazeteci Lane Randolph “Ermeni şarap tarihi 6000 yılı kapsıyor – dünyanın en eski şarap imalathanesi olan Areni-1 mağarasından küresel geleceğini değiştiren çağdaş rönesansa kadar” diye yazdı.

“Forbes” ayrıca Ermenistan’ın yeni şarap haritasını şekillendiren markaları da belirtti:

“Zorah Wines” – Areni üzümünü küplerde yaşlandırıyor ve uluslararası ödüller kazanıyor. “InVino” – Yerevan’ın ilk şarap barı, burada şarap kültürü şehir yaşamının parçası haline geldi. “Gevorkian Winery” – Köpüklü şarap yaratma denemeleri yapıyor ve en eski teknolojileri yeniden canlandırıyor. “Krya” – Vayots Dzor’un terk edilmiş bağlarını restore ediyor.

