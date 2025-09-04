Forbes “Dünyanın En Güzel Köyleri”ni seçti: Türkiye’den Ortahisar listede

Forbes’un “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesinde Türkiye’den sadece Nevşehir’in Ortahisar köyü yer aldı. Kapadokya’nın eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken Ortahisar, 40. sıradan listeye girdi.

Forbes, Unforgettable Travel Company iş birliğiyle hazırladığı “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesini açıkladı. İngiltere’den Bibury ilk sırada yer alıyor.

Avusturya’nın Hallstatt köyü ikinci, Norveç’in Reine köyü ise üçüncü sıraya oturdu. Listenin ilk beşinde ayrıca Hollanda’dan Giethoorn ve Faroe Adaları’ndan Gásadalur bulunuyor.

Türkiye’den listeye giren tek köy ise Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar oldu. 40. sıradan listeye giren Ortahisar, Kapadokya’nın doğal dokusunu, tarihini ve özgün yaşam tarzını yansıtan atmosferiyle dikkat çekti.

Forbes’un tanımında Ortahisar, “Kayısı ve kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükselen bir köy” olarak nitelendirildi. Taş sokakları, kayısı tezgahları, incir ağaçlarının gölgelediği çay bahçeleri ve gün doğumunda gökyüzünde süzülen balonlarıyla köyün benzersiz bir deneyim sunduğu vurgulandı.

Ortahisar’ın simgesi haline gelen 90 metre yüksekliğindeki Sivrikaya Kalesi, Bizans döneminden kalma bir sığınak olmasının yanı sıra günümüzde de kasabanın merkezinde yükselen tarihi bir yapı olarak öne çıkıyor. Ayrıca 13. yüzyıldan kalma freskli Cambazlı Kilise gibi kaya kiliseler de köyün tarihsel zenginliğini gözler önüne seriyor. Tüf taşından oyulmuş mağaralar ise doğal soğuk hava deposu olarak hâlâ kullanılmaya devam ediyor.

Forbes’un listesinde yer almasıyla birlikte Ortahisar, sadece Kapadokya’nın değil Türkiye’nin de uluslararası ölçekte öne çıkan köylerinden biri olarak kayıtlara geçti.

DÜNYANIN EN GÜZEL 50 KÖYÜ

Bibury, İngiltere Hallstatt, Avusturya Reine, Norveç Giethoorn, Hollanda Gásadalur, Faroe Adaları Oia, Yunanistan Bourtange, Hollanda Kotor, Karadağ Shirakawa-go, Japonya Batad, Filipinler Russell, Yeni Zelanda Mrauk U, Myanmar Adare, İrlanda Steg, Lihtenştayn Eguisheim, Fransa Manarola, İtalya Valldemossa, İspanya Zhouzhuang, Çin Ghandruk, Nepal Cam Thanh, Vietnam Monsanto, Portekiz Špania Dolina, Slovakya Victoria-by-the-Sea, Kanada Purmamarca, Arjantin Izamal, Meksika Ubud, Endonezya Motovun, Hırvatistan Ogunquit, ABD Boquete, Panama Chefchaouen, Fas Coffee Bay, Güney Afrika Sidi Bou Said, Tunus Lauterbrunnen, İsviçre Ban Rak Thai, Tayland Paraty, Brezilya Ghadames, Libya Chamarel, Mauritius Bandiagara, Mali Titikaveka, Cook Adaları Ortahisar, Türkiye Jukkasjärvi, İsveç Ollantaytambo, Peru Bilad Sayt, Umman Arang Kel, Pakistan Gudhjem, Danimarka Seyðisfjörður, İzlanda Hahoe Halk Köyü, Güney Kore Tatev, Ermenistan Rothenburg ob der Tauber, Almanya Marsaxlokk, Malta

Cumhuriyet Gazetesi