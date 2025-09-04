 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Forbes “Dünyanın En Güzel Köyleri”ni seçti: Türkiye’den Ortahisar listede

Forbes’un “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesinde Türkiye’den sadece Nevşehir’in Ortahisar köyü yer aldı. Kapadokya’nın eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken Ortahisar, 40. sıradan listeye girdi.

Forbes, Unforgettable Travel Company iş birliğiyle hazırladığı “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesini açıkladı. İngiltere’den Bibury ilk sırada yer alıyor.

Avusturya’nın Hallstatt köyü ikinci, Norveç’in Reine köyü ise üçüncü sıraya oturdu. Listenin ilk beşinde ayrıca Hollanda’dan Giethoorn ve Faroe Adaları’ndan Gásadalur bulunuyor.

Türkiye’den listeye giren tek köy ise Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar oldu. 40. sıradan listeye giren Ortahisar, Kapadokya’nın doğal dokusunu, tarihini ve özgün yaşam tarzını yansıtan atmosferiyle dikkat çekti.

Forbes’un tanımında Ortahisar, “Kayısı ve kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükselen bir köy” olarak nitelendirildi. Taş sokakları, kayısı tezgahları, incir ağaçlarının gölgelediği çay bahçeleri ve gün doğumunda gökyüzünde süzülen balonlarıyla köyün benzersiz bir deneyim sunduğu vurgulandı.

Ortahisar’ın simgesi haline gelen 90 metre yüksekliğindeki Sivrikaya Kalesi, Bizans döneminden kalma bir sığınak olmasının yanı sıra günümüzde de kasabanın merkezinde yükselen tarihi bir yapı olarak öne çıkıyor. Ayrıca 13. yüzyıldan kalma freskli Cambazlı Kilise gibi kaya kiliseler de köyün tarihsel zenginliğini gözler önüne seriyor. Tüf taşından oyulmuş mağaralar ise doğal soğuk hava deposu olarak hâlâ kullanılmaya devam ediyor.

Forbes’un listesinde yer almasıyla birlikte Ortahisar, sadece Kapadokya’nın değil Türkiye’nin de uluslararası ölçekte öne çıkan köylerinden biri olarak kayıtlara geçti.

DÜNYANIN EN GÜZEL 50 KÖYÜ

  1. Bibury, İngiltere

  2. Hallstatt, Avusturya

  3. Reine, Norveç

  4. Giethoorn, Hollanda

  5. Gásadalur, Faroe Adaları

  6. Oia, Yunanistan

  7. Bourtange, Hollanda

  8. Kotor, Karadağ

  9. Shirakawa-go, Japonya

  10. Batad, Filipinler

  11. Russell, Yeni Zelanda

  12. Mrauk U, Myanmar

  13. Adare, İrlanda

  14. Steg, Lihtenştayn

  15. Eguisheim, Fransa

  16. Manarola, İtalya

  17. Valldemossa, İspanya

  18. Zhouzhuang, Çin

  19. Ghandruk, Nepal

  20. Cam Thanh, Vietnam

  21. Monsanto, Portekiz

  22. Špania Dolina, Slovakya

  23. Victoria-by-the-Sea, Kanada

  24. Purmamarca, Arjantin

  25. Izamal, Meksika

  26. Ubud, Endonezya

  27. Motovun, Hırvatistan

  28. Ogunquit, ABD

  29. Boquete, Panama

  30. Chefchaouen, Fas

  31. Coffee Bay, Güney Afrika

  32. Sidi Bou Said, Tunus

  33. Lauterbrunnen, İsviçre

  34. Ban Rak Thai, Tayland

  35. Paraty, Brezilya

  36. Ghadames, Libya

  37. Chamarel, Mauritius

  38. Bandiagara, Mali

  39. Titikaveka, Cook Adaları

  40. Ortahisar, Türkiye

  41. Jukkasjärvi, İsveç

  42. Ollantaytambo, Peru

  43. Bilad Sayt, Umman

  44. Arang Kel, Pakistan

  45. Gudhjem, Danimarka

  46. Seyðisfjörður, İzlanda

  47. Hahoe Halk Köyü, Güney Kore

  48. Tatev, Ermenistan

  49. Rothenburg ob der Tauber, Almanya

  50. Marsaxlokk, Malta

