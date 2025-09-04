Ermenistan, UNESCO’ya 2 başvuru yapmaya hazırlanıyor

Ermenistan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmek üzere iki başvuru yapmaya hazırlanıyor.

İlk başvuru hakkında UNESCO Dünya Mirası 1972 Sözleşmesi’nin ulusal koordinatörü Harutyun Vanyan ayrıntı vermedi, sadece bununla ilgili yakında açıklama yapılacağını belirtti.

Diğer başvuru ise kamu-özel işbirliğiyle hazırlanıyor ve “Areni-1” mağarası ile onun şarapçılıkla bağlantısına ilişkin.

Vanyan, çalışma grubuna son iki yılda Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen üç anıtı da sundu: “Tirinkatar’ın ejderha taşları ve kültürel peyzajı”, “Yerevan’ın Urartu mirası”, “Garni arkeolojik kompleksi ve Taşların Senfonisi”. Yapılan çalışmaları özetleyerek, başvuruların hazırlanmasına destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

Toplantıda, Dünya Mirası Listesi’ne yeni anıtların dahil edilmesi yönünde atılacak adımlar belirlendi. Özellikle, geçici listede yer alan anıtların asıl listeye alınma gerekliliği, ayrıca geçici listeye dahil olma kriterlerine uygun bazı anıtların aday gösterilme olasılığı tartışıldı. Listeye ayrı bir bileşen olarak doğa anıtının eklenme ihtimali de değerlendirildi.

