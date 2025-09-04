Enrico Macias’ın Harbiye konseri ‘güvenlik’ gerekçesiyle iptal edidi

Şarkıcı Enrico Macias’ın 5 Eylül’de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılması planlanan konseri, Valilik tarafından “güvenlik” gerekçesiyle iptal edildi.

İstanbul Valiliği, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu ve çevresinde 5 Eylül Cuma günü 00:01 ile 23:59 arasında yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikleri yasakladı.

Valilik, basın metni ile paylaştığı yasak kararı gerekçesinin, Cuma gecesi Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konserinin protesto edilmesine yönelik çağrılardan kaynaklandığını ifade etti.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir.

Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır.”

Macias, Valiliğin iptal kararının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’de sahneye çıkmayı çok istediğini, ancak güvenlik endişelerinin anlaşılır olduğunu ifade etti.

Macias’ın 2006’da da Türkiye’deki bir konseri benzer gerekçeyle iptal edilmişti.

Enrico Masias hakkında

Sahne adı Enrico Macias olan 85 yaşındaki Cezayirli Yahudi kökenli Fransız şarkıcı Gaston Ghrenassia, uzun yıllardır Türkiye’de popüler bir isim.

Radyo, plak ve gazinolarda sıkça çalınan parçalarıyla dinleyici kitlesi yaratan Macias’ın kimi şarkıları da sanatçılar tarafından Türkçeye uyarlandı. Ayrıca Macias’ın, Türkçe seslendirdiği şarkılar da mevcut.

Agos