Efsanevî İtalyan tasarımcı Giorgio Armani hayatını kaybetti

Efsanevî İtalyan tasarımcı ve milyarder marka sahibi Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti. Armani, 1934 yılında İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesindeki Piacenza şehrinde Ermeni bir ailenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya gelmişti. Giorgio, o yıla kadar çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, 1975 yılında hayat arkadaşı Segio Galeotti ile kendi markasını yaratmıştı. Kendi ismini taşıyan marka, hem İtalyan modasında hem de dünyada dönemin stil kodlarını derinden etkilemişti.

İtalyan modasının ve stilinin simgesi haline gelen Armani, erkek ve kadın takım elbiselerini modernize eden tasarımlarıyla öne çıkıyordu. Armani’nin şirketi yılda 2 milyar sterlinin üzerinde gelir elde ediyordu. Giorgio Armani’nin kendi ismini taşıyan markasının Instagram hesabından yapılan açıklamada “son günlerine kadar çalışarak kendini şirkete, koleksiyonlara ve devam eden birçok gelecek projesine adadığı” belirtildi.

Giorgio Armani ofisinde

Şirket, cumartesi ve pazar günü Milano’da bir anma töreni düzenleneceğini ardından tarihi henüz belirlenmemiş özel bir cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.

“Re Giorgio” (Kral Giorgio) olarak bilinen tasarımcı, koleksiyonunun her ayrıntısını ve reklamdan podyuma çıkan mankenlerin saçlarını düzeltmeye kadar işinin her yönünü bizzat denetlemesiyle tanınıyordu.

Armani’nin moda devrimi

Giorgio Armani, 1975 yılında kendi adını vererek kurduğu markasından dev bir moda imparatorluğu yarattı.

T24 yazarı Alex Akimoğlu, 2024 yılında Armani’nin 90’ıncı yaş günü vesilesiyle kaleme aldığı yazısında ünlü tasarımcının stil sahnesine ilk çıktığı günlerde moda dünyasında yarattığı devrimi şu ifadelerle açıklamıştı:

“1980 yılında gösterime giren American Gigolo filminde başrol oynayan Richard Gere, iç çamaşırı ile verdiği pozlar kadar Armani imzalı kostümleri ile de ilgi çekmiş ve markanın küreselleşmesinde rol oynamıştı. Giorgio Armani, aynı yıl New York moda haftasına katılarak Amerika’ya çıkartma yapmış, o tarihten sonra hızla büyüyerek tüm dünyada tanınan bir markaya dönüşmüştü.

Armani’nin terzilik kodları, hareket kolaylığı sağlayan rahat volüm anlayışı ile tasarlanmış kostümler ve gömlek yerine sunulan aynı tonlardaki t-shirtler, tüy hafifliğindeki kaşmir kazaklardan oluşuyordu.

O güne dek süregelen kostüm-kravat anlayışını deviren Armani, pastel tonlar kullanarak yarattığı renk paleti ile de erkek giyim anlayışının değişiminde rol oynamıştı.

Armani’nin “sprezzazatura” anlayışı (İtalyanca şıklık), o yıllarda yükselişte olan “pret-a-porter”(hazır giyim) olgusunun Paris’teki “maksimalist” emsallerine göre daha yalın ve minimalist kodlar içeriyordu.

Mükemmel kuplarla kesilmiş ceket ve pantolonlardan oluşan kadın ve erkek siluetleri, androjen tarzını lüks sektörüne benimseterek Armani imzasının tescillenmesine neden olmuştu.”

ALEX AKİMOĞLU YAZDI | Nice mutlu yıllara “Baron” Giorgio Armani

“American Gigolo”, Richard Gere

“Erkeklerin imajını yumuşatan ve kadınların imajını sertleştiren ilk kişi”

Armani daha sonra moda dünyasında yarattığı bu değişimi “Erkeklerin imajını yumuşatan ve kadınların imajını sertleştiren ilk kişi bendim. Erkekleri kadın kumaşlarıyla giydirdim ve kadınların istediği ve ihtiyaç duyduğu şeyi erkeklerden çaldım: güç kıyafeti.” ifadeleriyle açıklayacaktı.

Moda efsanesi Armani, 2021 yılında Vogue dergisine verdiği röportajda çalışmalarının tek amacı olduğunu söylüyordu: kadınlara, kendileri ve giydikleri kıyafetlerle rahat olmalarını sağlayan içsel gücü kazandırmak.

