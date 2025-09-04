ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆԸ ՍԿՍԱԾ Է

Մայրենի լեզուի ուսուցման գծով նոր շրջան մը կը բացուի կրթական հաստատութիւններէն ներս
Ինչպէս ծանօթ է, ԷՐՎԱՊ-ի կրթական յանձնախումբը՝ Պաքըրգիւղի Ծն. Ս. Աստուածածնի եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի Ատենապետուհի Մարի Եանճըի գլխաւորութեամբ կանոնաւոր ուսումնասիրութիւն եւ աշխատանք կ’իրականացնէր մայրենի լեզուի ուսուցման միասնական ծրագիր կազմելու, այդ ծրագիրը Կրթութեան Նախարարութեան կողմէ ընդունելի դարձնելու եւ անոր կիրարկութիւնը համայնքային մեր վարժարաններէն ներս ապահովելու ուղղութեամբ։ Այդ նպատակով առաջին կարեւոր քայլը առնուած է արդէն, պատրաստուած է նախագիծ մը, որու համաձայն պիտի կազմուի 12 տարի տեւողութեամբ դասընթացքներու բովանդակութիւնը՝ նախակրթութենէն մինչեւ լիսէի, զայն համապատասխանեցնելով Կրթութեան Նախարարութեան պաշտօնական ուսումնական ծրագրին։
Կասկած չկայ որ այս նախագիծը պիտի բարելաւէ մայրենի լեզուի կրթութեան կայունութիւնն ու որակը։ Ուրախութեամբ կ’արձանագրենք որ նախագծի շուրջ առաջին քննարկումը տեղի ունեցած է 21 Օգոստոսին Կեդրոնական ազգային վարժարանի երդիքին տակ, համախմբելով այն ուսուցիչներն ու թեքնիք կազմը, տնօրէններն ու նախագծի ղեկավարները, որոնք թափ պիտի տան ծրագրի պատրաստութեան։
Արդարեւ, ծրագիրը պէտք է համահունչ ըլլայ «Թուրքիոյ դարի կրթական մոտէլ»ին, միաժամանակ նո՛յնը ըլլայ բոլոր դպրոցներու համար, այսինքն նո՛յն չափանիշներով։ Խնդիրներէն խուսափելու համար, ԷՐՎԱՊի կրթական յանձնախումբը ներգրաւած է փորձագէտներ եւ ոլորտի մասնագէտներ, տնօրէններ եւ ուսուցիչներ, յատուկ պիւտճէ մը յատկացնելով անոնց աշխատութեան համար։ Նախագծի մէջ ներգրաւուած են ընդհանուր առմամբ 17 ուսուցիչ, որոնք նախակրթարանի համար 4 խումբով, իսկ միջնակարգի ու լիսէի համար 1ական խումբերով պիտի աշխատին։ Անոնք պիտի ունենան համակարգող տնօրէններ, նաեւ ծրագրի թեքնիք համակարգողներ։ Այսինքն, աշխատանքային բուրգը կազմուած է ըստ հետեւեալի.
Նախագծի թեքնիք պատասխանատու Փրօֆ. Տօքթ. Մուսթաֆա Էօզթիւրք
Նախագծի համակարգող՝ Սարին Թաշհան
Նախակրթութեան բաժնի համակարգող տնօրէնուհի՝ Մարալ Հերկել-Էօզտաղ,
Միջնակարգի բաժնի համակարգող տնօրէնուհի՝ Տիրուհի Պերին
Լիսէի բաժնի համակարգող տնօրէնուհի՝ Տենչա Չընար։
Նախակրթութեան բաժնի խումբին մաս կը կազմեն Անի Տելիմելքոնօղլու (Սահակեան-Նունեան), Գարին Ագալ (Եշիլգիւղի Հայոց), Գարին Պալ-Տէմիր (Գարակէօզեան), Գարին Գասապ-Քօչ, Մելիսա Ագգուշ եւ Դալար Քէօսէօղլու-Չիտէմ (Թարգմանչաց), Թանիա Չաթաք (Գարակէօզեան)։
Միջնակարգի բաժնի խումբին մաս կը կազմեն՝ Հերա Իսքէնտէրօղլու (ՄէրամէթճեանԵ), Ժպիտ Պետիկ (Պէզճեան), Մարի Արզուման (Գարակէօզեան), Մելիսա Ֆէրահեան (Մէրամէթճեան-Թարգմանչաց), Թամար Մանկասար (Արամեան-Ունճեան, Մխիթարեան)։
Լիսէի բաժնի խումբին մաս կը կազմեն Տիանա Պուլտուք (Կեդրոնական), Ժպտուն Զուռնաճը (Սահակեան-Նունեան), Մարալ Էպէօղլու-Սաթար (Էսաեան), Սիւզան Աւճը (Սուրբ Խաչ Դպրեվանք), Թաթիա Մարաշլեան (Գարակէօզեան-Սուրբ Խաչ Դպրեվանք)։
Ուսուցիչներու եւ տնօրէններու մասնակցութեամբ ծրագրի աշխատանքային ժամկէտը ճշդուած է 10 ամիս առաւել 2 ամիս դրութեամբ։ Առաջին 10 ամիսները նախատեսուած են ուսումնական ծրագրի նախագիծը մշակելու եւ համապատասխան թղթածրարը Կրթութեան Նախարարութեան ներկայացնելու համար՝ համաձայն նորօրեայ կրթական մոտէլին։ Մնացեալ 2 ամիսը նախատեսուած է վերանայումներու համար։
Աշխատանքային խումբերը անջատ ժողովներն ու քննարկումները պիտի գումարեն իրենց կողմէ սահմանուած յաճախակաութեամբ, ամսական հաշուետուութիւններ ներկայացնելով նախագծի համակարգողին։ Յաջորդիւ այդ տեղեկագրերը պիտի քննուին նաեւ թեքնիք պատասխանատուի կողմէ։
Նախագծի ընդհանուր պիւտճէն հաւաքուած է բոլոր հաստատութիւններու, այդ կարգին նաեւ այն հիմնարկներու շնորհիւ, որոնք դպրոց չունին։ Հաշուի առնելով աշխատանքային ծանրաբեռնուածութիւնը ընդհանուր պիւտճէի 82 առ հարիւրը յատկացուած է ուսուցիչներուն։
