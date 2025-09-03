Rusya, Ermenistan’dan giden 100’den fazla tırı günlerdir bekletiyor

Ermenistan’ın en büyük lojistik şirketi Spayka, 100’den fazla tırının Rusya’da günlerdir bekletildiğini doğruladı. Gecikmenin nedeni bilinmezken, Ermenistan Ekonomi Bakanlığı henüz bir açıklama yapmadı.

Spayka Geliştirme Direktörü Karen Baghdasaryan RFE/RL’ye verdiği demeçte, “Sorunun ne olduğu konusunda resmi olarak bilgilendirilmedik” dedi ve tırların farklı Rus şehirlerinde “bir gün veya iki gün içinde” durdurulduğunu söyledi.

Sürücülere, “Tırlar hareket etmeyecek. İçinde yük varsa, başka araçlara aktarabilir ve alıcıya teslim edebilirsiniz” denildiğini söyleyen Baghdasaryan, bu durumun çalışmalarını ciddi şekilde aksattığını açıkladı. Ayrıca 24 yıllık şirket tarihi boyunca Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) ülkelerine birçok mal ithal ettiğini, bu yaşananların eşi görülmemiş bir durum olduğunu söyledi.

Spayka tırlarının durdurulduğu açıklanmadan önce 30 Ağustos’ta Ermenistan Devlet Gelirler Komitesi (SRC), ihracatçıları sahte müşteri isimleriyle ihracat belgeleri düzenlemeyi bırakmaları konusunda uyarmıştı. SRC, bazı Ermeni şirketlerinin resmi ihracat belgelerinde gerçek alıcı olmayan isimler kullandığını, bu şirketlerin bazen tasfiye sürecinde ya da feshedilmiş durumda olduğunu belirtti. Bu uygulama, malların hedef ülkede resmi kontrol dışı kalmasına yol açıyor. Benzer uygulamalar, sınır kontrollerinin sıkılaşmasına neden oluyor. Geçen aylarda Gürcistan-Rusya arasındaki Üst Lars geçişinde Ermeni tırlarının sorun yaşadığı açıklanmıştı. SRC ayrıca, ilgili ülkelerce tespit edilmesi durumunda malların geri gönderilebileceğini veya el konulabileceğini bildirdi. Spayka ise bu uyarının kendi duraklamalarıyla ilgisi olmadığını açıkladı.

Kaynak: OC Media

