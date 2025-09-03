Papa’dan LGBT topluluğunu kucaklama iması

Rahip James Martin, ABD’li Papa’nın Vatikan’daki görüşmede “tüm insanları kucaklama arzusunu” dile getirdiğini söyledi

James Liddell

Vatikan’da önde gelen bir savunucuyla görüşen Papa XIV. Leo, Katolik Kilisesi’nin LGBTQ+ bireyleri kapsayıcılığı konusunda selefinin mirasını benimsemiş gibi görünüyor.

Leo, pazartesi günü Cizvit rahibi ve America Magazine editörü Rahip James Martin’le bir araya geldi. Bu görüşme, ABD’li Papa’nın nisanda ölen Papa Francis’in Kilise’yi LGBTQ+ toplumuna açma çalışmalarını sürdüreceğinin işareti olabilir.

Katolik Kilisesi’nin LGBTQ+ bireyleri daha fazla kapsamasının önde gelen savunucularından Martin, görevi nedeniyle muhafazakar Hristiyanlar tarafından defalarca eleştirilse de Francis tarafından desteklendi. Rahip, Leo’nun Francis’in politikasını desteklemeyi planladığını ve onu savunuculuğunu sürdürmeye teşvik ettiğini söyledi.

Martin, görüşme sonrası Associated Press’e, “Papa Leo’dan da Papa Francis’ten duyduğum mesajın aynısını duydum: LGBTQ bireyler de dahil tüm insanları kucaklama arzusu” diye konuştu.

Harikaydı. Çok teselli edici, cesaretlendirici ve açıkçası çok eğlenceliydi.

Pazartesi günü X’te yaptığı başka bir paylaşımda Martin, “Leo’yu neşeli, rahat ve dingin bulduğunu” söyledi ve ikilinin iki fotoğrafını paylaştı.

“Onunla birlikte olmak çok keyifli!” diye ekledi.

Papalık sarayında yaklaşık yarım saat süren görüşme, Vatikan tarafından resmen duyuruldu ve Leo’nun görüşmenin kamuoyuna açıklanmasını istediğini gösteriyordu. Bu, LGBTQ+ Katoliklerin bir başka kucaklama işareti olarak Vatikan’da Kutsal Yıl hac ziyaretine katılmalarından sadece birkaç gün önce gerçekleşti.

Katolik Kilisesi, LGBTQ+ bireylerin saygı ve onuru hak ettiğini söylüyor. Eşcinsel çekimin kendi başına günah olmadığını söylerken, heteroseksüel evlilik dışındaki cinsel ilişkilerin günah olduğunu belirtiyor.

Francis, Katolik Kilisesi’ni LGBTQ+ Katolikler için daha misafirperver bir yer haline getirmek adına çalışarak ve rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsamasına izin vererek seleflerinden farklılaşmıştı.

Francis ve Martin, 2013’ten 2025’e kadar süren 12 yıllık papalık dönemi boyunca birkaç kez bir araya geldi. Papa, Martin’i Vatikan’ın iletişim departmanına danışman olarak belirlemiş ve kilisenin geleceği üzerine düzenlenen büyük, çok yıllık toplantıya üye olarak atamıştı.

Francis gibi bir Cizvit olan Martin, 2017’de Katolik liderlerin eşcinsel topluluğuyla nasıl etkileşim kurması gerektiği üzerine bir kitap yazdı ve LGBTQ+ Katoliklere yönelik bir çevrimiçi haber sitesini yönetiyor.

