Mardin Mor Hurmüz Keldani Kilisesi’nde nefret söylemli video çekildi

Mardin merkezdeki Mor Hurmüz Keldani Kilisesi’nde çekilen bir videoda, kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından Hıristiyanlığa hakaret ve nefret söylemlerinde bulunuluyor ve dini objelere zarar veriliyor. Keldani Vakfı, saldırı ve fail hakkında suç duyurusunda bulunacağını aktardı.

Turabdin (Mardin ve çevre iller) merkezde faal olan tek Keldani Kilisesi olan Mor Hurmüz’de, kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından kilisede bir video çekildi.

Gazete Sabro’nun haberine göre, M.S. 430 yılında inşa edilen Mor Hurmüz Keldani Kilisesi’nde çekilen videoda, Arapça konuşan şahıs tarafından hakaret ve nefret söylemlerinde bulunuldu, dini objelere zarar verildi.

Videoda, kilisede bulunan haça tükürüldüğü ve Meryem Ana heykelinin de kırılmaya çalışıldığı görülüyor.

Olaya ilişkin gazeteye bilgi veren Keldani Vakfı, “Kilisemiz ziyaretçilere açık. Gün içerisinde gelip ziyaret etmek isteyenler kiliseyi geziyor. Güvenlik dışarıda olduğu için saldırı ne yazık ki fark edilmemiş. Dolayısıyla ne zaman yaşandığını da bilmiyoruz. Saldırganın Türkiyeli olmadığını düşünüyoruz. Yarın emniyete gidip suç duyurusunda bulunacağız. Umarız bir an önce fail bulunur ve bu saldırılar artık son bulur” dedi.

