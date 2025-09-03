Kim Kardashian, Venedik’teki Ermeni Kutsal Haç Katolik Kilisesi’ni ziyaret etti

Ünlü model ve birçok markanın reklam yüzü olan Ermeni asıllı Kim Kardashian, Venedik’teki Ermeni Kutsal Haç Katolik Kilisesi’ni ziyaret etti.

Kilise, San Marco Bazilikası’na çok uzak olmayan Calle dei Armeni sokağında yer alıyor ve Venedik Ermeni cemaatinin ulusal kilisesi olarak biliniyor.

Kardashian, ziyaretinden fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı. Kutsal Haç Kilisesi yalnızca ayın son pazar günleri açıktır. O günlerde hem Ermeni cemaati hem de Ermeni dini hayatına ilgi duyan turistler için ayin düzenlenmektedir.

Venedik’teki Kutsal Haç Kilisesi, Avrupa’da faaliyette olan en eski kiliselerden biri sayılıyor. İnşaatı 1500’lü yıllarda başlamıştır. Venedikliler çok eski zamanlardan beri Ermenilerle yakın ilişkiler kurmuş, dostane bağlar geliştirerek kentin merkezindeki bir sokağı Ermenilere hediye etmişlerdir.

yüzyılda Venedik’te Ermeni cemaati oluşmuş ve bu bölge “Ermeni Mahallesi” olarak bilinmiştir. Burada aynı zamanda bir kültür merkezi olan “Ermeni Evi” de kurulmuştur.

Ancak 1496 yılında Ermeni mahallesinde büyük bir yangın çıkmış ve “Ermeni Evi” tamamen yok olmuştur. Yerel Ermeniler aynı yerde ahşap bir şapel inşa etmiş, bu yapı yüzyıllar boyunca yeniden düzenlenerek kiliseye dönüştürülmüştür. 1680 yılında kilise, üç apsisli ve kubbeli Venedik barok tarzındaki son halini almıştır.

Kutsal Haç Kilisesi’nin karşısında ise kilisenin kültürel yaşamına, inşasına ve korunmasına katkıda bulunan kişilerin defnedildiği bir mezarlık bulunmaktadır.

ERMENİ HABER AJANSI