Ermenistan’da kimse Ermeni Soykırımı’nı inkar etmedi

Ermenistan Parlamentosu Devlet-Hukuk İşleri Daimi Komisyonu Başkanı Vladimir Vardanyan, komisyon toplantısında “Ermenistan’da hiç kimse Ermeni Soykırımı’nı inkar etmedi, etmiyor ve eminim ki etmeyecek de. Ermeni Soykırımı hepimizin kolektif hafızasının bir parçasıdır” diye açıkladı.

Ona göre, yasaları yeniden tanımlamayı veya sertleştirmeyi amaçlayan tartışmalar çoğu zaman duygusal bir alan açıyor ve manipülasyonlara zemin hazırlıyor:

“Soykırımı inkar etmenin cezası, soykırımı işlemekten daha ağır olmamalıdır. Bunun tanımını yapmak istemem, bu bir saygısızlık olur, fakat belirli açılardan soykırım kurbanlarının torunları için kabul edilemez bir durum yaratır.” dedi.

Vardanyan, mevcut yasalar uyarınca soykırımın inkarının zaten suç sayıldığını hatırlattı. İlgili hükümlerin 2001 yılında kabul edilen Ceza Kanunu’nda yer aldığını ve yeni ceza kanununda da korunduğunu belirtti. Ayrıca uluslararası ortakların da bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.

ERMENİ HABER AJANSI