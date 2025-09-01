Üç Ermeni girişimcinin uydu projesi, ABD Hava Kuvvetleriyle sözleşme imzaladı

DeepSat uydu girişimi, geçen yıl Los Angeles’ta Nerses Ohanyan, Davit Baghdasaryan ve Hayk Martirosyan tarafından kuruldu.

Üç Ermeni girişimci tarafından Los Angeles’ta kurulan uydu girişimi DeepSat, izleme kapasitesini geliştirmek üzere ABD Hava Kuvvetleri ile 1,25 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

DeepSat, bu hafta yayımladığı basın bülteninde, söz konusu sözleşmenin, dünya yörüngesindeki uydular aracılığıyla açık denizlerde gerçek zamanlı istihbarat toplama çalışmalarını hızlandıracağını açıkladı.

DeepSat’in çift kullanımlı uyduları, diğer dünya yörüngesindeki uydulara kıyasla Dünya’ya yaklaşık iki kat daha yakın bir yörüngede dönecek. Bu sayede gemiler ve diğer hareketli nesnelerin daha hızlı ve yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayacak. Cihazlar, yapay zekâ tarafından desteklenecek ve ticari olarak hazır bileşenler kullanılarak üretilecek. Bu da maliyetleri düşürürken dayanıklı tedarik zincirini garanti altına alacak.

DeepSat, geliştirmekte olduğu teknolojinin ön denemesini 2027’de başlatmayı planladığını açıkladı. Girişim, geçen yıl Nerses Ohanyan, Davit Baghdasaryan ve Hayk Martirosyan tarafından kuruldu. Martirosyan aynı zamanda, 2023’te ülkenin ilk yerli üretim uydusunu fırlatmak için Ermenistan hükümetiyle iş birliği yapan, Yerevan merkezli uzay araştırma laboratuvarı Bazoomq’ta da görev alıyor.

DeepSat’in ABD ordusuyla yaptığı sözleşme, Kaliforniya’nın son derece gelişmiş teknoloji sektörü ile Ermenistan’ın yükselen teknoloji sahnesi arasındaki artan uyumun en yeni göstergesi oldu.

Bu yılın başlarında Ermenistan hükümeti, yapay zekâ girişimi Firebird ve çip üreticisi NVIDIA ile ülkede 500 milyon dolarlık bir yapay zekâ veri merkezi ve süper bilgisayar kurmak üzere ortaklık yapacağını duyurdu.

Yarım milyar dolarlık proje için teknik destek, Ermenistan’ın en büyük telekomünikasyon şirketi Team Group ve onun İrlanda merkezli yan kuruluşu Imagine tarafından sağlanacak. Buna ek olarak, biyoteknoloji firması Moderna’nın kurucu ortaklarından Noubar Afeyan, girişimin kurucu yatırımcısı ve stratejik danışmanı olarak Firebird’e katılacak.

Ayrıca girişim, Ermenistan’ın teknoloji sahnesinin giderek uluslararası bir nitelik kazandığını da yansıtıyor. NVIDIA, ülkede yüzlerce genç çalışanı istihdam eden bir ofis ve araştırma merkezi işletiyor.

Agos