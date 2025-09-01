Ermenistan sınırının açılması mı görüşüldü?: Erdoğan, Paşinyan ile Çin’de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün zirvesi için bulunduğu Çin’de Aliyev ve Paşinyan ile görüştü: “Türkiye ile Ermenistan arasında işbirliğini artırmaya matuf adımların değerlendirildi.”

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, konakladığı otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.

Görüşmede Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan’ın, Nikol Paşinyan’ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Erdoğan, Paşinyan’a da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu, Türkiye’nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Açıklamada yer alan “Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında işbirliğini artırmaya matuf adımların değerlendirildiğini kaydetti” cümlesi kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırının görüşmede gündeme geldiği şeklinde yorumlandı.

