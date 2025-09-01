Dünyanın önde gelen soykırım araştırmacıları derneğinden tarihi karar: “İsrail, Gazze’de soykırım işliyor”

Dünyanın en saygın soykırım araştırmacıları birliği olan Uluslararası Soykırım Bilimcileri Derneği (International Association of Genocide Scholars – IAGS), bugün yaptığı oylama sonucunda “İsrail’in eylemlerinin soykırım suçunun yasal kriterlerini karşıladığını” ilan etti.

1994 yılında kurulan IAGS, yaklaşık 500 üyeden oluşan, dünyanın dört bir yanından akademisyenleri, aktivistleri, gazetecileri, hukukçuları ve soykırım kurtulanlarını bir araya getiren en büyük ve en saygın bilimsel örgütlerden biri. Dernek, düzenli olarak uluslararası konferanslar gerçekleştiriyor ve soykırımın anlaşılması, belgelenmesi ve önlenmesi amacıyla akademik çalışmalar yürütüyor.

Alınan bu karar, uluslararası hukuk ve akademik çevreler açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Uzmanlar, özellikle Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) süren davalarda bu tür akademik ve kurumsal değerlendirmelerin önemli bir etki yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Serbestiyet