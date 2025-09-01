Çin’de Paşinyan-Aliyev görüşmesi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Resmi açıklamalara göre görüşmelerde iki lider, Ermenistan-Azerbaycan barış gündemini ele alarak yapıcı diyalog, karşılıklı güven ve bölgesel istikrarın önemini vurguladı.

Hem Paşinyan hem de Aliyev, Washington’daki son zirvenin ardından oluşan olumlu ivmenin altını çizerek, bunun uluslararası toplumun iki ülke arasındaki barışın ilerletilmesi ve ilişkilerin normalleştirilmesine verdiği desteği yansıttığını belirtti.

Taraflar, kapsamlı bir çözüm arayışında temasları sürdürme konusunda anlaştı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos