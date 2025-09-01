Anna Hakobyan, Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva Çin’de aynı karede

Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne birçok ülkenin yanısıra Türkye, Ermenistan ve Azerbaycan da katılıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Rusya lideri Putin ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan liderlerin eşleri de birlikte bir kent turu yaptı.

Azerbaycan medyası, Anna Hakobyan, Mihriban Aliyeva ve Emine Erdoğan’ın Çin’in Tianjin kentinde birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı yayınladı.

Anna Hakobyan, Facebook’ta grup fotoğraflarını yayınlarken, “Çin Halk Cumhuriyeti First Lady’si Peng Liyuan’ın resepsiyonuna katıldım. Ardından Tianjin’in turistik yerlerini tanımak için Haihe Nehri boyunca bir tekne turu yaptık,” ifadelerini kullandı. Hakobyan’ın paylaştığı fotoğraflarda tüm eşler birlikte görülüyor.

Anna Hakobyan ve Mihrian Aliyeva’nın ayrıca ikili olarak da fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı

