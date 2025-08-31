Suriye’nin İdlib ilinde 14 yıl aradan sonra Aziz Anna Kilisesi ibadete açıldı

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Yakubiyye köyünde bulunan Rum ve Ermeni cemaatine ait Aziz Anna Kilisesi, 14 yıl aradan sonra ibadete açıldı.

Ahmet Karaahmet

Kilise, açılış töreni için ülkenin farklı illerinden gelen davetlilerin dua ve özel dini ritüelleri okumasıyla ibadete açıldı.

Anlamlı bir atmosferin hakim olduğu tören kapsamında katılımcılara geleneksel tatlılar ikram edilirken kutlamalar yapıldı.

“Aziz Anna mabedimize dönüşümüzün sevinci ve coşkusunu kutluyoruz”

Yakubiyye köyü meydanında açılış etkinliğine katılan Ani Heyco, AA muhabirine, 14 yıl aradan sonra Aziz Anna Kilisesinin açılışının tarif edilemez bir mutluluk verdiğini söyledi.

Heyco, “Bugün hep birlikte toprağımıza, köyümüze ve Yakubiyye’deki kutsal Aziz Anna mabedimize dönüşümüzün sevincini ve coşkusunu kutluyoruz.” dedi.

Misafirlerin köy girişinde karşılanarak ağırlandığını belirten Heyco, onları sevinç nidalarıyla selamladıklarını ve bereket getirmesi için kurban kestiklerini ifade etti.

Halep’ten gelen Rania Havvam, 14 yıl aradan sonra açılışa katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Birleştirici havanın son derece özel olduğunu vurgulayan Havvam, “Kutlamalar kapsamında dualar edildi, dini ritüeller yerine getirildi ve katılımcılar açılışı manevi coşkusunu paylaştı.” dedi.

AA