6-7 Eylül’ün son tanıkları konuştu: Akşam İstanbul’da çok fena şeyler oldu

6-7 Eylül 1955’te şiddet dalgasının 70. yıl dönümünde İstanbul’da neler yaşandığını son tanıkları anlattı. Gazeteci Serdar Korucu, “Akşam İstanbul’da Çok Fena Şeyler Oldu” kitabında o geceye şahit olan 32 kişiyle konuştu.

6-7 eylül 1955 sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin en karanlık gecelerinden biri olarak tarihe geçti. Selanik’teki Atatürk evine bomba atıldığı haberi sokakları karıştırdı. Yıllar sonra önceden planlandığı ortaya çıkan şiddet dalgasında Rum toplumu hedef oldu. Onlarca kilise, binlerce iş yeri ve ev zarar gördü.

Serdar Korucu’nun “Akşam İstanbul’da Çok Fena Şeyler Oldu” kitabında maddi zararların ötesi de yer alıyor. Korucu, “Bugüne kadar daha az konuşulan alan, insanlara karşı olan şiddetti. Biz de bu konuyu mercek altına aldık” dedi.

Şiddet dalgasının 70. yıl dönümünde aralarında İstanbul Rum Patriği Bartholomeos’un da bulunduğu 32 tanık yaşadıklarını, gördüklerini, şahit olduklarını aktarıyor. Serdar Korucu, o gece evine saldırılanlar arasında Demokrat Parti mebusu Aleksandros Hacopulos’un da olduğunun altını çizdi. Hacopulos, daha sonra Meclis’te yaptığı açıklama tahripçilerin evini bilerek seçtiğini vurgulamış, o güruh için “Sarf ettikleri cümleler de şunlardır; kırın, yıkın, mebusun evini. Bedavadan para alıyor” demişti. Korucu, o gece Hacopulos’un yaşlı anne ve babasının da darbedilenler arasında olduğunu söyledi.

Laki Vingas’ın danışmanlığında istos yayın tarafından yayımlanan “Akşam İstanbul’da Çok Fena Şeyler Oldu” kitabının tanıtımı, 6 Eylül’de Yeniköy’de Panayia Rum Ortodoks Kilisesi’nde Theotokia Kültür Festivali kapsamında gerçekleştirilecek.

Hürriyet Gazetesi