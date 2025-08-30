İsrail Gazze’yi savaş bölgesi ilan ederek planlı saldırılara başladı

Bu karar, İsrail’in yüz binlerce kişinin kıtlık nedeniyle sığındığı kente yönelik saldırılarını genişletme planlarını açıklamasından haftalar sonra geldi.

İsrail ordusu cuma günü uluslararası kınamalara neden olan planlı bir saldırı başlatarak, Gazze şehrini ‘savaş bölgesi’ ilan etti.

Ordu çatışmaların yeniden başladığını duyururken, sağlık yetkilileri Gazze’deki ölü sayısının 63 bin 25’e yükseldiğini ve son 24 saat içinde 59 kişinin öldüğünün rapor edildiğini söyledi. Yardım grupları ve insanları barındıran bir kilise, Gazze’de kalacaklarını, aç ve yerinden edilmiş insanları terk etmeyi reddettiklerini söyledi.

Son saldırılar, İsrail’in yüz binlerce kişinin açlık çekerken sığındığı kente yönelik saldırılarını genişletme planlarını açıklamasından haftalar sonra geldi.

İsrailli yetkililer Gazze’nin Hamas’ın kalesi olduğunu ve yaklaşık 23 ay süren savaş boyunca daha önce bölgeye yapılan büyük çaplı saldırılara rağmen tünel ağının kullanılmaya devam ettiğini iddia ediyor.

Cuma günü sabah saatlerinde, İsrail’in güneyindeki sınırın ötesinde duman bulutları ve gök gürültülü patlamalar görüldü ve duyuldu.

Başbakan Benjamin Netanyahu’ya göre İsrail, 7 Ekim 2023’te çatışmayı başlatan olayın tekrarlanmasını önlemek için Hamas’ın Gazze’deki imkânlarını yok etmeli.

Yardım kuruluşları ve BM ajansları saldırıyı kınasa da, Filistinliler kınamaların İsrail’in kararlılığını caydırmak için yeterli olmadığını düşünüyor.

Gazze’de yaşayan Muhammed Ebul Hadi gönderdiği bir mesajdac “İnsani yardım molalarında bile katliamlar hiç durmadı,” dedi.

Güneye kaçanlardan bazıları Cuma günü Gazze Şeridi’nin merkezinde, Nuseyrat mülteci kampının batısında çadır kuruyordu.

Mohammed Maarouf, kendisi ve dokuz kişilik ailesi için yapılan barınağın önünde dururken, “Sokaklara atıldık, ne diyebilirim ki? Köpekler gibi mi? Biz köpekler gibi değiliz. Köpekler bizden daha iyi” dedi.

Sağlık yetkilileri ölü sayısının 63 bini aştığını söylüyor

Gazze Sağlık Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 63 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi. Bakanlığın verdiği sayı -63 bin 25- savaşçılar ve siviller arasında ayrım yapmıyor.

Bakanlık ayrıca son 24 saat içinde beş kişinin yetersiz beslenmeye bağlı nedenlerden öldüğünü ve savaşın başlamasından bu yana ölenlerin sayısının 121’i çocuk olmak üzere 322’ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, BM’nin ve bağımsız uzmanların savaştaki kayıplar konusunda en güvenilir kaynak olarak gördüğü, tıp uzmanlarının görev yaptığı Hamas yönetimindeki hükümetin bir parçası. İsrail bu rakamlara itiraz ediyor, ancak kendi rakamlarını sunmuyor.

Uluslararası eleştirilere maruz kalan İsrail, geçtiğimiz ay Gazze ve diğer iki yerleşim bölgesinde “taktiksel duraklama” adını verdiği bir uygulama başlattı.

Yerel saatle sabah 10’dan akşam 8’e kadar çatışmalara ara verilerek daha fazla yardımın ulaşması sağlandı, ancak yardım grupları abluka, yağmalama ve İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle teslimatların zor olduğunu söyledi.

Cuma günü İsrail ordusu rotasını değiştirerek on binlerce yedek askerini göreve çağırdı ve şehrin bazı mahallelerinde haftalardır süren hazırlık saldırılarının ardından en son tırmanışın sinyalini verdi.

“Kaçırılan tüm rehineleri geri getirene ve Hamas’ı tasfiye edene kadar saldırılarımızı yoğunlaştıracağız,” diyen İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Gazze’deki Filistinlileri güneye kaçmaya çağırdı ve tahliyeleri “kaçınılmaz” olarak niteledi.

