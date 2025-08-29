Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’ın AGİT Minsk Grubu’nun feshedilmesi ortak kararına destek veriyor

Rusya, Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü üzerine çalışan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Minsk Grubu’nun feshedilmesi konusunda Ermenistan ve Azerbaycan’ın ortak kararına destek veriyor.

Bu bilgiyi AGİT’te Rusya’nın Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç verdi. Lukaşeviç, grubun 2025 yılının Aralık ayına kadar tamamen feshedilmesinin planlandığını söyledi.

Diplomata göre, fesih kararı üç yapıyı kapsıyor: Minsk Grubu, AGİT Dönem Başkanı’nın kişisel temsilcisi görevi ve üst düzey planlama grubunun çalışmaları.

Lukaşeviç, “Tarafların bu yapıların korunmasını gereksiz görmesi dikkate alındığında, feshedilmelerini engellemek için bir sebep görmüyoruz.” dedi.

Onun açıklamasına göre, Minsk Grubu’nun feshedilme süreci şöyle ilerleyecek: AGİT Daimî Konseyi (siyasi danışmaların ana karar organı) bu konuda bir bakanlar kararı alınmasını örgüt üyelerine önerecek. Eğer 1 Eylül’e kadar hiçbir üye itiraz etmezse karar kabul edilmiş sayılacak.

AGİT’te Rusya’nın Daimi Temsilcisi ayrıca, “Bu kararın uygulanmasıyla ilgili idari ve mali tedbirlerin hayata geçirilmesi birkaç ay sürecek. AGİT’in bunları bu yılın Aralık ayına kadar tamamlaması planlanıyor. Böylece, Dağlık Karabağ’ın çözümüne katkıda bulunmakla sorumlu olan üç yapı da artık var olmayacak.” diye açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI