Nefret ateşi canlar aldı

ABD’de “trans birey” olduğunu söyleyen 23 yaşındaki saldırgan, çocukken kendisinin de gittiği, annesinin çalıştığı Katolik okulunun kilisesine silahlı saldırı düzenleyip intihar etti. Saldırıda iki çocuk öldü, 17 kişi yaralandı.

ABD’deki okul saldırılarına bir yenisi eklendi. Minneapolis kentindeki Annunciation Katolik Okulu’nun yanındaki Müjde Kilisesi’ne çarşamba sabahı, Robin Westman (23) tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Bu sırada kilisede okula dönüş ayini yapan 200 çocuk ve yetişkinler, Westman’ın pencereden peş peşe açtığı ateşin hedefi oldu. Saldırıda 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk öldü; 14 çocuk ile 80’li yaşlarındaki üç cemaat üyesinin aralarında bulunduğu 17 kişi ise yaralandı. Silahlı saldırıdan sonra aynı yerde kendini vurarak intihar eden Robin Westman’ın düzenlediği saldırının Katolik cemaatine yönelik bir nefret suçu olduğu belirtildi.

Kendini trans birey olarak tanımlayan saldırgan Robin Westman vaktiyle bu Katolik okulunda okumuş. Annesi Mary Grace Westman da 2021’de emekli olana kadar bu okulda çalışmış. Robin Westman, 2020’de mahkemeye başvurmuş ve Robert olan adını Robin olarak değiştirmiş. Hâkim dava dosyasına, “Çocuk kendini kız olarak tanımlıyor ve adının kız kimliğini yansıtmasını istiyor” diye yazmış. ABD İçişleri Bakanı Kristi Noem de saldırganın “transseksüel olduğunu iddia eden bir erkek” olduğunu söyledi. “Saldırıyı bir erkek olarak dünyaya gelen Robin Westman gerçekleştirdi” diyen FBI Direktörü Kash Patel de kurumun olayı Katolikleri hedef alan bir iç terörizm ve nefret suçu eylemi olarak araştırdığını açıkladı. Katoliklerin ruhani lideri Papa da taziye mesajı yayınladı.

Saldırganın, Robert Westman adlı bir erkek çocukken adını Robin olarak değiştirdiği ve kendini “trans birey” diye tanımladığı bildirildi.

Youtube’dan haber vermiş

Saldırıyı detaylı planlayan saldırganın, Robin W adlı Youtube kanalında en az iki video yayınladığı, bunların sitenin yöneticileri tarafından çarşamba günü saldırıdan sonra kapatıldığı bildirildi. Bunlardan birinde saldırgan Robin Westman’ın üzerinde “Trump’ı öldürün” ve “Tanrınız nerede?” gibi ifadelerle silah ve mühimmat deposu görülüyor. İkinci videoda ise saldırganın söz konusu kiliseye ait bir çizimde iki pencereyi işaret ettiği ve ardından uzun bir bıçakla pencereyi bıçakladığı görülüyor. Westman’ın başka saldırganlara da hayranlık duyduğu belirtildi.

‘Hedef yapmayın’

Robin Westman’ın saldırıdan önce kilisenin iki yan kapısını tahta kalaslarla kapattığı bildirildi. Kilisenin penceresinden içeriye tüfek, pompalı tüfek ve tabancadan oluşan üç silahla 50 el ateş eden saldırgan olay yerinde bir de sis bombası bıraktı. Westman’ın silahları yasal yollarla yakın zamanda aldığı bildirildi. Olayın trans bireyleri hedef yapmak için kullanılmaması uyarısında bulunan Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de “Asıl problem, ABD’deki silah sahipliği sorunu. Bu ülkede insanlardan çok silah var, bu sorunu çözmeliyiz” dedi.

8 ayda 300’e yakın saldırı

■ Kiliseye saldırı, ABD’de ateşli silahlara kolay erişimi kısıtlama girişimlerinin siyasi çıkmaza girdiği bir dizi ölümcül okul saldırısının sonuncusu.

■ Bu yıl ABD genelinde insanların öldüğü ve yaralandığı en az 287 toplu silahlı saldırı gerçekleşti.

■ ABD’de geçen yıl silahlı olaylarda en az 16 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Buna intiharlar dahil değil.

■ ABD’deki birçok okul saldırısı arasında, 2022’de 18 yaşındaki bir silahlı saldırganın Teksas’ın Uvalde kentindeki bir ilkokula baskın yaparak 19 öğrenci ve iki öğretmeni öldürmesi de yer alıyor.

Milliyet Gazetesi