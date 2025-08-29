Kızılhaç’ın Ermenistan Heyeti Başkanı, Bakü’deki ofisini kapatmak zorunda kaldıklarını açıkladı

Gazetecilerle yaptığı brifingde Kızılhaç Uluslararası Komitesi’nin (ICRC) Ermenistan Heyeti Başkanı Daphne Marren, heyetin Azerbaycan makamlarının talebi üzerine 3 Eylül’de Bakü’deki ofisini kapatacağını açıkladı.

“Evet, maalesef, 3 Eylül’de yetkililerin talebiyle Bakü’deki heyetimizi kapatmak zorunda kalacağız. Ancak bunun birçok konuda çalışma imkanlarımızı tamamen ortadan kaldıracağını düşünmüyoruz.”

Kayıplar sorununa çözüm bulmaya yardımcı olmak için tarafsız arabulucu rolünde üstlenebilecekleri her türlü görev için hizmetlerini sunmaya devam edeceklerini belirten Marren, bunun Azerbaycan makamlarıyla artık hiçbir şekilde temasımız olmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

“Görüşmeler hala sürüyor ve yeni çalışma imkanlarının ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz.”

Şu anda aynı zamanda barış anlaşmasının olası imzalanmasıyla bağlantılı olarak da kritik bir dönem yaşandığını kaydeden ICRC Heyeti Başkanı, anlaşmanın taslağında kayıplarla ilgili sürekli çalışmaların ve koordinasyonun uluslararası bir kuruluşla yürütüleceği yazılmış olduğunu söyledi.

“Tarafsız kalmaya ve birçok konuda arabuluculuk rolümüzü önermeye devam edeceğiz. Elbette en önemli meselelerden biri kayıplarla ilgili konudur,” diye sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI