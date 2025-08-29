Hiçbir inanç kimlik ve kültür ötekileştirilemez

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Devletimizin iradesi açıktır. Hiçbir vatandaşımız inancı, kültürü veya kimliği nedeniyle ötekileştirilmeyecek, herkes eşitlik temelinde kucaklanacaktır” dedi.

Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı’nda konuşan Yılmaz, ortak değerlere hep birlikte sahip çıkacaklarını, bir taraftan da farklılıklara saygı göstereceklerini belirterek özetle şunları söyledi:

BİRBİRİMİZİ OLDUĞUMUZ GİBİ SEVECEĞİZ

“Kimse bir diğerini ötekileştirmeyecek. Kimse bir diğerini kendisine benzetmeye, illa kendisi gibi olsun noktasına getirmeyecek. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul edeceğiz, seveceğiz, sayacağız. Alevi-Bektaşi kültürünün inancının içinde insan merkezde. Ben öyle görüyorum. En temel hadise insan. Bugün de hem bölgemizin hem dünyanın buna çok ihtiyacı var. Bugün Gazze’de yaşananları hep birlikte görüyoruz. Kerbela’da yaşanan neyse aslında Gazze’de de bir benzeri yaşanıyor. Masum insanlar açlığa, susuzluğa mahkûm edilerek katlediliyor. Bir soykırım uygulanıyor. Geçmişte Kerbela’da kimden yanaysak, bugün de aynı taraftan yana olmak zorundayız.

‘Ben güçlüysem haklıyım’ diyen bir zihniyet görüyoruz ve bu tehlikeli bir zihniyet. Halbuki, haklının güçlü olması lazım. İşte biz Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle bir duruş sergiliyoruz.

DEVLETİMİZİN İRADESİ AÇIK

Kerbela’dan bugüne kadar değişmeyen hakikat şudur. Zalim kim olursa, mahkûm olur. Mazlum kim olursa insanlık vicdanında yankı bulur ve nihayetinde her türlü kötülüğe karşı insanlığın ortak vicdanı galip gelir. Devletimizin iradesi açıktır. Hiçbir vatandaşımız inancı, kültürü veya kimliği nedeniyle ötekileştirilmeyecek, herkes eşitlik temelinde kucaklanacaktır. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız da bu iradenin kurumsal teminatıdır. Ne geçmişte yaşanan acılar ne de bugün karşılaşılan zorluklar bizi ortak geleceğimizden, kardeşlik iklimimizden alıkoyamaz.”

KARDEŞLİĞİN MAYASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da “Alevi-Bektaşi kültürü ve geleneği, yüzyıllardır bu topraklarda sevginin, kardeşliğin ve muhabbetin mayası olmuştur. Bugün de bu değerler, geleceğimizi inşa etmede en önemli rehberlerimizden biridir” dedi.

Cevdet Yılmaz ve Mehmet Nuri Ersoy Alevi önderleriyle bir araya geldi.

Hürriyet Gazetesi