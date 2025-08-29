Ermeni “ARARAT” Konyak Müzesi, 2. kez “Gezginlerin Seçimi” ödülüne layık görüldü

Ermenistan’ın Yerevan’daki “ARARAT” Konyak Müzesi, dünyanın en büyük seyahat platformlarından biri olan “Tripadvisor” tarafından 2. kez “Gezginlerin Seçimi” ödülüne layık görüldü. Ziyaretçi geri bildirimleri ve derecelendirmelerinin kapsamlı bir analizine dayanarak, dünyanın en iyi turistik mekanlarının yalnızca %10’una verilir.

Bu ödül, “ARARAT”ın sunduğu yüksek hizmet seviyesini ve benzersiz müze deneyimini teyit ediyor. Ziyaretçiler, atmosferi, Ermeni brendisinin tarihinin derinlemesine sunumunu ve gezilerin kalitesini takdir ediyor.

“ARARAT” Müzesi Müdürü Arno Tadevosyan, “Travelers’ Choice ödülü sadece bir ödül değil, aynı zamanda çalışmalarımızın ziyaretçilerin kalbinde gerçekten yankı bulduğunun önemli bir sembolü. ARARAT’ın bu başarısının, Ermeni kültür ve geleneklerinin bu en büyük platformda görünürlüğünün artmasına önemli bir katkı sağlayacağından mutluluk duyuyoruz,” duyurdu.

ERMENİ HABER AJANSI