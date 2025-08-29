ՈՂԲԱՑԵԱԼ ՂԱԶԱՐՈՍ ՈՒՆԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՎՈԼԷՅՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ՝ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՄԷՋ

Շիշլի մարզակումբը կը շարունակէ իր անցեալի հսկաները մեծարել՝ անոնց յիշատակին կազմակերպուած զանազան մրցաշարքերով եւ այլ նախագծերով։ Ներկայ ամրան, այս տարի եւս, Գնալը կղզիի մէջ վոլէյպոլի մրցաշարք մը կազմակերպուեցաւ՝ ի յիշատակ ակումբի վարչութեան նախկին ատենապետներէն հոգելոյս Ղազարոս Ունանի, որու կողմէ ներդրուած վաստակը միշտ կ՚ընդգծուի երախտագիտութեամբ։
Ողբացեալ Ղազարոս Ունանի յիշատակին ձօնուած վոլէյպոլի այս տարուան մրցաշարքը չորրորդն էր իր նմաններու շարքին։ Մօտաւորապէս 50 մարզիկ մասնակցեցաւ մրցաշարքին, որու եզրափակիչ փուլին տեղի ունեցաւ պարգեւատրման արարողութիւնը։
Շիշլի մարզակումբի վարչութեան ատենապետ Ալէն Թեքպըչաք այս փուլին հանդէս եկաւ ելոյթով մը, որու ընթացքին նախ իր խոնարհումը բերաւ Ղազարոս Ունանի անթառամ յիշատակին առջեւ եւ շնորհաւորեց բոլոր անոնք, որոնք այս մրցաշարքի ծրագիրը կեանքի կոչելու ուղղութեամբ ստանձնած էին դերակատարութիւն մը։
Ալէն Թեքպըչաքի ելոյթէն վերջ մրցաշարքի թափնեկիրները ծափահարութիւններու մթնոլորտին մէջ ստացան իրենց բաժակներն ու մետայլները։ Մրցանակաբաշխման արարողութեան պատուոյ հիւրն էր հոգելոյս Ղազարոս Ունանի թոռնուհին՝ Գայլա Քեշիշեան, որ ախոյեաններու բաժակը յանձնեց եւ ջերմ վերաբերմունք ցոյց տուաւ բոլոր անոնց նկատմամբ, որոնք մասնակցութիւն բերած էին այս մրցաշարքին։
İlk yorum yapan siz olun