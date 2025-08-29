ՇԻՇԼԻԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԿԷՕՔՀԱՆ ԵԻՒՔՍԷԼԻՆ

Շիշլի մարզակումբի վարչութեան ատենապետ Ալէն Թեքպըչաք եւ փոխ-ատենապետ Զարեհ Քարաքաշ այցելութիւն մը տուին «Էմլաք քոնութ»ի ընդհանուր տնօրէնի տեղակալ Կէօքհան Եիւքսէլին։ Այս վերջինը ԱՔ կուսակցութեան Շիշլիի մասնաճիւղի նախկին ղեկավարն էր, միեւնոյն ժամանակ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններու վերջին ընտրութիւններուն նոյն կուսակցութեան կողմէ քաղաքապետի թեկնածու առաջադրուած էր։ Այս ամբողջ գործունէութեան ընթացքին Կէօքհան Եիւքսէլ համայնքային շրջանակներուն հետ մշակած էր դրական կապեր։
Շիշլիի վարիչներու այցը տեղի ունեցաւ այդ ջերմութեան համապատասխան մթնոլորտի մը մէջ։ Ներկայ էր նաեւ Իսթանպուլի երեսփոխան Սեւան Սվաճըօղլու։
Զրուցակիցները արձանագրեցին, որ Շիշլի մարզակումբը վերջին շրջանին յարատեւ զարգացում կ՚ապրի։ Այս գործընթացին զուգահեռ՝ ակումբը կը ձգտի Իսթանպուլի մէջ ունենալ նոր ու արդիական մարզահամալիր մը, ինչ որ դարձած է անհրաժեշտութիւն մը։ Ուստի, կարծիքի փոխանակումներ տեղի ունեցան այս հեռանկարին շուրջ։
Ալէն Թեքպըչաք հանդիպման ընթացքին բացատրեց Շիշլիի ընտանիքի տեսլականը, որու կիզակէտին է մշտական արժէքներ ձեռք բերելը։ Թեքպըչաք եւ Քարաքաշ Շիշլիի նկատմամբ ցուցաբերուած զօրակցութեան տրամադրութեան համար շնորհակալութիւն յայտնեցին Կէօքհան Եիւքսէլին։
İlk yorum yapan siz olun