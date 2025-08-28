Türkiye kınadı ve reddetti… Netanyahu’dan hadsiz açıklama

SOYKIRIMCI İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’ye dil uzatarak 1915 yılında Ermeni ve Müslüman toplulukları arasında yaşanan olayları “soykırım” olarak nitelendirdi. İranlı Süryani ve Ermeni kökenli Hıristiyan bir aileden gelen gazeteci Patrick Bet-David’in podcast programına katılan Netanyahu, sunucu David’in sözde soykırım sorusuna alaycı bir üslupla yanıt verdi. İsrail’in Ermeni soykırımını neden tanımadığı sorusuna Netanyahu, ilk önce kaçamak bir yanıt vererek “Bence tanıdık. Sanırım Knesset (İsrail meclisi) bu yönde bir karar aldı” dedi. Sohbetin devamında program sunucusunun ısrarcı bir şekilde “neden hiçbir İsrail başbakanının soykırımı tanımadığını” sorması üzerine Netanyahu, dalga geçer gibi “Az önce tanıdım. Al bakalım” yanıtını verdi. Gazze halkına yıllardır yaşattığı acılar nedeniyle Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı bulunuyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KINADI

Dışişleri Bakanlığı’ndan Netanyahu’nun dayanaksız sözlerine kınama gecikmedi. Açıklamada, Netanyahu’nun tutumu “geçmişte yaşanan acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişim” olarak değerlendirildi. “Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır” denilen açıklamada, “Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Netanyahu’nun açıklamasına tepki göstererek, “Netanyahu ‘tarihin vicdanı’ tarafından mahkûm edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkûm ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur” dedi.

ERMENİSTAN DA TEPKİLİ

Öte yandan soykırımcı Netanyahu, Ermenistan’dan da beklediği desteği alamadı. Ermenistan medyasında yer alan pek çok haberde Netanyahu’nun soykırımcı kimliğine dikkat çekildi. Ermeni medya kuruluşu Mediamax’ın direktörü Ara Tarevosyan, Netanyahu’nun sözlerine ilişkin dün kaleme aldığı yazıda “ne zaman Türkiye’yle ilişkileri gerilse İsrail’in ‘soykırım’ meselesini gündeme getirdiğini”, “Gazze’de soykırım yapan Binyamin Netanyahu’nun sözlerinin hiçbir hükmü olmadığını” savundu.

RESMİ OLARAK TANINMIYOR

İsrail’de 1915 olayları resmi olarak ‘soykırım’ olarak tanınmıyor. Netanyahu’nun şahsi açıklamaları da, aşırılıkçı bakanların provokasyonu da hükümetin resmi kayıtlarına dahil edilmiyor. 2001’de dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres, “Ermenilerin yaşadıkları bir trajedidir ancak soykırım değildir” açıklamasını yapmıştı. 2018’de Knesset’te 1915 olaylarının “soykırım” olarak tanınmasına ilişkin yapılacak oylama bile, koalisyonun destek vermemesi nedeniyle iptal edilmişti.

Binyamin Netanyahu gazeteci Patrick Bet-David ile söyleşisinde Türkiye’ye yönelik küstah açıklamada bulundu.

Hürriyet Gazetesi