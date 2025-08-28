Paşinyan: Netanyahu’nun açıklamasının Ermenistan ve Ermeni halkının çıkarlarıyla ilgisi yok

Netanyahu’nun açıklamasının ne Ermenistan Cumhuriyeti’nin, ne Ermenistan Cumhuriyeti halkının, ne de Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı açıktır. 28 Ağustos Hükümet toplantısındaki basın toplantısında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Ermeni Soykırımı’nın tanınmasıyla ilgili açıklamasına değinen Başbakan Nikol Paşinyan bunu belirtti.

“Genel olarak bu, bu konuyla ilgili karşılaşmamız gereken durumdur. Anlamamız gerekir: Ermeni Soykırımı’nın tanınması veya tanınmamasının başkalarının elinde jeopolitik bir bozukluk parası olmasını, bizim gerçekliğimizle, devletimizin çıkarlarıyla ve halkımızın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmamasını istiyor muyuz? Ermeni Soykırımı’nın röportajda tesadüfen veya karışıklık sonucu ifade edilen bir şey olmasını istiyor muyuz? Şehitlerimizi böyle bir statüye koymak istemiyorum. Tekrar söylüyorum – devletimizin çıkarlarına odaklanmalıyız.

Bu kadar çok ülke Ermeni Soykırımı’nı tanıdı, şimdi gelin değerlendirelim ve kataloglayalım, Ermeni halkı, Ermenistan bundan ne kazandı, bundan ne elde ettik? Yani amacımız şehitlerimizi başkalarının jeopolitik ticarette ödeme aracı olarak kullanma imkanı vermek mi?” diye sordu Başbakan.

Paşinyan’a göre, uluslararası ortaklarla bu konuyu görüştüğünü, bazı ülke liderlerinin konuyla ilgili tutumlarını anlamaya çalıştığını, neden Ermeni Soykırımı’nı tanıdıklarını, hangi motivasyonla yaptıklarını sorguladığını ve temel motivasyonun siyasi seçimlerde daha fazla oy almak olduğunu, bunun da Ermenistan halkının çıkarlarıyla ilgisi olmadığını belirtti.

Hatırlanacağı üzere, İsrail Başbakanı geçtiğimiz günlerde Amerikalı podcaster Patrick Bet-David’e röportaj vermişti. Bu sırada Bet-David, Netanyahu’ya neden Ermenilerin ve Asurluların soykırımını tanımadığını sormuş, İsrail Başbakanı “Sanırım tanıdık” cevabını vermişti. Sunucunun hiçbir İsrail başbakanının soykırımı tanımadığını belirtmesi üzerine Netanyahu “Az önce yaptım bunu” diye yanıtlamıştı.

