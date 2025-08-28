Paşinyan: İsrail Başbakanı’nın söylediklerinin Ermenistan ya da Ermeni halkının çıkarlarıyla ilgisi yok

İsrail Başbakanı Netanyahu bir podcast yayınında İsrail’in neden Ermeni Soykırımı’nı tanımadığı sorusuna “Sanırım tanıdık. Sanırım Knesset bu konuda bir karar aldı, ancak böyle bir yasa henüz yasalaşmadı” demiş, neden hiçbir İsrail başbakanının tanımadığı yönündeki soruya ise “Ben az önce tanıdım. Buyrun” diye yanıt vermişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Netanyahu’nun sözlerine tepki gösterdi ve “Netanyahu’nun açıklamasının Ermenistan Cumhuriyeti’nin, halkının veya Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı aşikardır” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 28 Ağustos’ta, hükümet toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı’nın önceki gün İsrail’in Ermeni Soykırımı’nı tanıdığı yönündeki açıklamasına atıfta bulundu.

Paşinyan “Genel olarak, Ermeni Soykırımı’nın tanınması veya tanınmamasının, devletimizin ve halkımızın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan, başkalarının elinde jeopolitik bir para olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Ermeni Soykırımı’nın bir röportajda tesadüf veya kafa karışıklığı sonucu dile getirilen bir şey olmasını mı istiyoruz? Şehitlerimizi böyle bir konuma sokmak istemiyorum. Devletimizin çıkarlarına odaklanmalıyız.”

Paşinyan şöyle devam etti:

“Birçok ülke Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. Şimdi Ermenistan Cumhuriyeti’nin bundan ne kazandığını, bizim ne aldığımızı değerlendirelim. Başka bir deyişle, amacımız başkalarına şehitlerimizi jeopolitik ticarette bir ödeme aracı olarak kullanma fırsatı vermek mi?”

Paşinyan, bu konuda uluslararası ortaklarla görüştüğünü, hatta bazı ülke liderlerinin Ermeni Soykırımı’nı neden tanıdıkları konusundaki tutumlarını, hangi motivasyonla tanıdıklarını anlamaya çalıştığını ve ona göre asıl motivasyonun siyasi oyları artırmak olduğunu söyledi. Paşinyan’a göre bu, Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan seçimler.

(News.am)

Agos