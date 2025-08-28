Karabağ Devlet Bakanı: Artsakh sadece bir toprak parçası değil, aynı zamanda kimliğimiz, tarihimiz ve yeri doldurulamaz değerimizdir

Artsakh Cumhuriyeti (Dağlık Karabağ) Devlet Bakanı Njdeh İskandaryan, Karabağ’ın Bağımsızlık Günü öncesinde bir açıklama yaptı.

İskandaryan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2 Eylül halkımızın çağdaş tarihindek en önemli sayfalarından biridir. Bu, Artsakh halkının güçlü bir irade ve sarsılmaz bir ruhla bağımsızlığını, yani özgür ve onurlu bir şekilde yaşama hakkını ilan ettiği gündür. Birçoğumuzun farklı şehirlere ve ülkelere dağıldığı bugünlerde, Artsakh’ın sadece bir toprak parçası değil, kimliğimiz, tarihimiz ve yeri doldurulamaz değerimiz olduğunu her zamankinden daha fazla hatırlamalıyız.”

Çoğrafi mesafeler Artsakh halkının manevi ve milli birliğini asla kırmamalı.

İskandaryan “Dilimizi, kültürümüzü, inancımızı ve tarihi hafızamızı koruyarak, Artsakh’ın kutsal fikrini de koruyacağız. Birlik ve beraberlikle halkımızın haklarını ve haklı taleplerini koruyabiliriz. 2 Eylül saat 18:30’da Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelelim, sesimizi yükseltelim ve tarihimizi unutmadığımızı, haklarımızdan vazgeçmediğimizi ve gelecek için mücadele ettiğimizi gösterelim.” vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI