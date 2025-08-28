Hrant Dink Vakfı ile öğrenme yolculuğu devam ediyor

Hrant Dink Vakfı, son iki yılda 4.635 kişiyi Demokrasi Şehri, Kapsayıcı Dil ve Hak Temelli Yaşam atölyelerinde buluşturdu; 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı turlarıyla birlikte yaşam kültürünü ve Ermeni tarihi farkındalığını güçlendirdi. Vakıf yeni dönemde de atölyelere ev sahipliği yapacak,

Hrant Dink Vakfı, farklı yaş gruplarından binlerce kişiyi bir araya getiren öğrenme programlarına devam ediyor. Demokrasi Şehri, Kapsayıcı Dil, Hak Temelli Yaşam Atölyeleri ile 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı turları, katılımcılara deneyimlerini paylaşma, yeni bakış açıları geliştirme ve birlikte yaşam kültürünü güçlendirme olanağı sunuyor.

Atölye ve turlara 4 bini aşkın kişi katıldı

Son iki yılda 4.635 kişi atölye ve turlara katıldı. Çalışmalar, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Hatay, Urfa, Maraş ve Adıyaman’da da farklı kurum ve inisiyatiflerle gerçekleştirildi. Programlar, öğrencilerden öğretmenlere, akademisyenlerden medya temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı yelpazesiyle büyüdü.

Demokrasi Şehri Atölyesi’nde 13–17 yaş aralığındaki 1.009 öğrenci, hayal ettikleri şehirleri kurarak demokratik değerlerle karar alma süreçlerini deneyimledi. Bu yıl aynı modülün yetişkinlere yönelik versiyonu da başlatılacak. Kapsayıcı Dil Atölyesi’nin 67 oturumunda 1.109 kişi, ayrımcı dilin etkilerini tartışarak insan hakları temelli iletişim yöntemleri geliştirdi. Katılımcılar, gündelik hayatta ve sosyal medyada daha kapsayıcı bir dil kullanmaya yönelik farkındalık kazandı. Hak Temelli Yaşam Atölyeleri’nde 262 katılımcı, çoğulculuk, çokkültürlülük ve eşit vatandaşlık konularını ele aldı. Atölyeler, ayrımcılığa karşı dönüştürücü yaklaşımlar üzerine diyalog imkanı sundu. 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda düzenlenen atölye ve turlar da yoğun ilgi gördü. 581 genç, rehberli turlarla mekânı keşfederken; 533 kişi açık çağrılarla düzenlenen turlara katıldı. Ayrıca 209 katılımcı, Hrant Dink’in çalışma odasından yola çıkarak Ermeni kültürü ve tarihi üzerine sohbet etti.

Vakıf, yeni dönemde de atölyelere ev sahipliği yapacak, katılımı teşvik edecek kişi ve kurumlara çağrıda bulunuyor. Katkıda bulunmak isteyenler etkinlik@hrantdink.org adresinden iletişime geçebilir.

