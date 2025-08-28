Ermenistan’da, dış tepkilere rağmen topçu mühümat üretilmeye devam edecek

Ermenistan’da faaliyet gösteren “Bilgili Vatandaşlar Birliği” örgütünün lideri Daniel Ioannisyan sosyal medya paylaşımında Ararat’ta açılan GTB metalurji tesisine dikkat çekti. Yakında topçu mermileri üretecek olan bu fabrikanın, metal hurda adı altında Azerbaycan’dan gönderilen atıl tank karşıtı mermiyi teslim aldığı, ancak bunun zamanında tespit edilip etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ioannisyan’a göre, aksi halde tesisin içinde büyük bir patlama yaşanabilirdi.

Fabrikanın inşaat aşamasında Azerbaycanlıların düzenli olarak inşaat işçilerini ateş altına aldığı olaylar yaşanmıştı. Ermeni-Amerikan ortak girişimiyle kurulan bu tesis, Ermenistan için stratejik öneme sahip. Ancak Azerbaycanlılar ve Rusların, fabrikanın varlığından hoşnut olmadığı vurgulandı.

Ioannisyan, bu tür stratejik yapıların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasının ve onlara karşı gerçekleştirilen saldırıların ortaya çıkarılmasının hayati olduğunu ifade etti. Ona göre, mantıksal olarak bu tür girişimlerin arkasında yabancı güçlerin bulunma ihtimali yüksekti.

Sonuç olarak, Ermenistan’da topçu mermilerinin üretileceği, buna karşı Azerbaycanlılar, Ruslar ve onların yerli ajanlarının memnuniyetsizliğinin üretim sürecini ne bilgi savaşıyla ne de sabotajlarla engelleyemeyeceği dile getirildi.

ERMENİ HABER AJANSI