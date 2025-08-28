Antakya ve Doğu Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği’nden Turabdin’e ziyaret

Şam’da bulunan Antakya ve Doğu Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatiyus II. Afrem Kerim, Turabdin ziyaretine başladı. Patriğin Deyrulzafaran Manastırı’nda yönettiği ayine Süryaniler akın etti.

Antakya ve Doğu Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatiyus II. Afrem Kerim, Süryani (Asuri-Arami-Keldani) halkı için tarihî, kültürel ve dini anlamda büyük bir önem taşıyan Turabdin’e (Mardin ve çevre iller) bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Mardin’e gitti.

Şam’daki patrikhanede kalan Patrik, sekreteri ve ruhaniler eşliğinde bugün İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Metropoliti ve Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve beraberindeki heyet ile Mardin’e giderek ziyaretlerine başladı.

Patriği burada, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti – Patrik Vekili Mor Ğriğoriyos Melki Ürek, Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Mor Filüksinos Saliba Özmen, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş, İstanbul Süryani Ortodoks Vakfı Yöneticileri, çok sayıda papaz, rahip, ve ruhani ile Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve yardımcısı havalimanında karşıladı. Daha sonra valilik binasına geçildi.

Patrik burada, Suriye ve bölgedeki Hıristiyan halkların tarihi varlığı ve rolü üzerine konuşma yaptı ve Türkiye hükümetine de kiliselere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

II. Afrem Kerim ile beraberindeki heyet öğleden sonra ise Deyrulzafaran Manastırı’nı ziyaret etti. Öğlen duasını icra eden Patrik, geçmişte 640 yıl boyunca Süryanilerin patriklik merkezi olan Deyrulzafaran Manastırı’ndaki metropolit koltuğuna oturdu.

Patrik, 8 metropolit ve ruhanilerin yönettiği ayinde, manastırın kilisesi hınca hınç doldu. Bölgedeki tüm Süryaniler, manastıra giderek Patriğin yönettiği ayine katıldı. Ayrıca ayinde çok sayıda ruhani ve rahibe de yer aldı.

Ayinde vaaz veren Antakya ve Doğu Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatiyus II. Afrem Kerim, bölgedeki Süryani halkının manastıra ve kiliselere bağlılığına dikkat çekerek, hâlâ kültürlerini ve ibadetlerini sürdürmelerinin önemini ele aldı.

2023 yılında Maraş merkezli meydana gelen depremin ardından da Türkiye’ye gelerek, yıkılan kiliselerin olduğu kentlere dayanışma ziyaretinde bulunan Patriğin bölgedeki ziyaretleri devam edecek.

Agos