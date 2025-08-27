Netanyahu Ermeni Soykırımı’nı tanıdığını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu’nun 20. yüzyılın başlarında Ermenilere, Süryanilere ve Yunanlılara karşı işlediği soykırımı tanıdığını söyledi.

The Times of Israel’in haberine göre Patrick Bet-David podcast yayınında İsrail’in neden Ermeni soykırımını tanımadığını sordu. Netanyahu, “Sanırım tanıdık. Sanırım Knesset bu konuda bir karar aldı, ancak böyle bir yasa henüz yasalaşmadı” dedi.

Neden hiçbir İsrail başbakanının soykırımı tanımadığı sorulduğunda ise Netanyahu, “Ben az önce tanıdım. Buyrun,” diye yanıt verdi.

İsrail hükümeti Gazze’de yürüttüğü işgal ve saldırılar nedeniyle uluslararası hak örgütleri tarafından Gazze halkına soykırıma varan bir şiddet uygulamakla suçlanıyor.

Türkiye Dışişleri kınadı

Netanyahu’nun 1915 Soykırımı’na ilişkin açıklamasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. “Geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik” bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı’nın Filistin halkına karşı işlenen “soykırımdaki” rolünden ötürü yargılanmakta olduğu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, “Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Ömer Çelik açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından Netanyahu’nun sözlerine tepki gösterdi. Çelik, “Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu” diye yazdı.

“Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır” diyen Çelik, “Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir. 1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu ‘tarihin vicdanı’ tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur” diye belirtti.

(Ermenistan Kamu Radyosu, AA)

Agos