Zelenskiy: “Ukrayna kendi toprak bütünlüğüne ilişkin Ermenistan’ın tutumunu takdirle karşılıyor”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’e Ukrayna’nın devlet bayramı – Bağımsızlık Günü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Ukrayna’nın devlet bayramı Bağımsızlık Günü münasebetiyle sizi içtenlikle tebrik ediyorum. Ermenistan-Ukrayna ilişkilerinin temelinde, halklarımız arasındaki yüzyıllara dayanan dostluk ve karşılıklı saygı bulunmaktadır. Son dönemde çeşitli düzeylerdeki temasların canlanması bu ilişkilere ilave bir ivme kazandırmıştır. Ortak çabalarımızın, Ermenistan-Ukrayna ilişkilerinin gelişimini sürdürmeye ve karşılıklı yarara dayalı iş birliğini niteliksel olarak yeni bir seviyeye taşımaya katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan da ayrıca Ukrayna Bağımsızlık günü vesilesiyle tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Khachaturyan’ın tebriğine cevaben Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy sosyal ağlardaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda teşekkürlerini ileterek Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ilişkin Ermenistan’ın tutumunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI