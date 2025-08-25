Sevdaliza, Ermenistan’a gelmeyecek; Vatandaşlar karşı çıktı

Hristiyan değerleriyle alay eden şarkıcı Sevdaliza, Ermenistan’da düzenlenecek “Coca Cola Fest”te sahne almayacak. Bu konudaki açıklama “Coca Cola” şirketinden geldi.

Yapılan açıklamada, yaklaşan festivalde Ermeni sanatçılarla birlikte diğer şarkıcıların katılacağı da belirtildi.

Harılanacağı üzere, Ermenistan sosyal medyasında Sevdaliza’ya karşı bir protesto dalgası yükselmişti. Bunun nedeni, şarkıcının tartışmalı görüntüsü ve klipleri; örneğin birinde Hristiyan haçı bir yüzme havuzu olarak gösterilmişti.

İnternette birçok Ermeni kültür ve toplum figürü ile sıradan vatandaşlar memnuniyetsizliklerini dile getirerek şarkıcının ziyareti iptal etmesi talebiyle tepki gösterdiler.

ERMENİ HABER AJANSI