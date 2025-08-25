Kapan şehrinde Ermenistan’ın yurtdışındaki diplomatik temsilcilik başkanlarının yıllık çalıştayı başladı

Ermenistan’ın yurtdışındaki diplomatik hizmet organlarının başkanlarına yönelik yıllık çalıştay, Syunik bölgesinin Kapan şehrinde başladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan açılış konuşmasında, bu yılki düzenli çalıştayın barış ortamında gerçekleşmesinin Ermenistan ve bölge için yeni bir durum olmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıya Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan bir mesajla hitap etti. Başbakan Nikol Paşinyan ise bir konuşma yaptı ve ardından ayrıntılı bir tartışma gerçekleştirildi. Başbakan, büyükelçilerin ilgisini çeken soruları yanıtladı.

ERMENİ HABER AJANSI