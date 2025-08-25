Hatay’daki Ermeni Kilisesi tekrar hayat bulacak mı? (Foto)

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Batıayaz Mahallesi’nde, Musa Dağı eteklerinde konumlanan Ermeni Kilisesi, yüz yılı aşkın süredir tarihe sessiz bir tanıklık yapıyor.

1918 yılında yapımına başlanan bu tarihi yapı, çeşitli nedenlerle iki kez yarım bırakıldı ve tamamlanamadı. Bugün, görkemli taş işçiliği ve özgün mimarisiyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Kilisenin tamamlanamayan inşası, bölgede yaşanan siyasi ve sosyal değişimlerin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yapı, sadece bir ibadethane değil; aynı zamanda bölgenin çok katmanlı tarihinin önemli bir parçası.

Bölge halkı, Batıayaz Ermeni Kilisesi’nin restorasyonu için yetkililere çağrıda bulunuyor. Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne seslenen vatandaşlar, bu tarihi eserin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ve kente ekonomik katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Halkın görüşüne göre, kilise turizme açıldığında Samandağ yalnızca yerli değil, yabancı turistlerin de uğrak noktalarından biri olacak. “Bu haliyle bile ilgi çekiyor, bir de restore edilirse bölgeye bambaşka bir canlılık katılır,” diyen mahalle sakinleri, yetkililerden acil adım atılmasını talep ediyor.

Tamamlanmamış olmasına rağmen Ermeni Kilisesi, hem iç hem de dış mimarisiyle görenleri hayran bırakıyor. Göğe yükselen sütunlar, taş işçiliğindeki incelik ve geniş mekân tasarımı, yapının dönemin mimari anlayışının en özel örneklerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

ERMENİ HABER AJANSI