Ermenistan’da Sokak Sanatı 2025 Festivali başladı

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteği ve Çağdaş Deneysel Sanat Merkezi’nin (NPAK) girişimiyle düzenlenen “Street Art 2025” festivali 22 Ağustos’ta kapılarını açtı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, festival kapsamındaki tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağı vurgulandı.

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri, NPAK’ın NLL ve Artistic Rezo işbirliğiyle hayata geçirdiği “Paris–Yerevan: Street Art” sergisi olacak. Paris sokak sanatının tarihinde önemli yere sahip 20 sanatçının atölye üretimi 25 eseri ile üç Ermeni sanatçının çalışmaları sergide yer alacak. Dünya çapında tanınan Banksy, Bowy, Clet, Dran, Evasion, Jacques Villeglé, Jonk gibi sanatçıların eserleri de ziyaretçilerle buluşacak. Sergi, NPAK’ta dört ay boyunca açık kalacak. 22 Ağustos saat 19.00’da yapılan açılış töreninde, İranlı-Ermeni besteci Sevan Shahmirian sahne aldı.

Festival programında sergilerin yanı sıra eğitim programları ve toplumsal projeler de yer alıyor. Aparan’da gerçekleştirilecek büyük ölçekli duvar resmi çalışması da bu projelerden biri olacak. Bakanlık, festivalin amacının toplumsal katılımı artırmak, yaratıcı etkileşimi desteklemek ve Ermenistan’ın kentsel yaşamına yeni bakış açıları kazandırmak olduğunu açıkladı.

Agos