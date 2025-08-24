Büyük keşif şaşırttı! İğnelerle kazılıyor: ‘Yoğun kireç tabakasıyla kaplı’

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Antandros Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait bir yapı ile ilgili şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı.

Antandros Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, bu yılki kazıların 3 Temmuz itibariyle başladığını ve “Geleceğe Miras” projesi kapsamında dört farklı alanda çalışmayı hedeflediklerini belirtti.

Ancak şu anda sadece Roma Villası’nın güneydoğusunda, yamaca konumlanmış bir komplekste kazıların sürdüğünü aktardı.

“VAFTİZHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ”

Prof. Dr. Polat, söz konusu yapının yalnızca bir mekanının tamamen açığa çıkarılabildiğini ifade ederek, “Mekanın ölçüleri 7.20’ye 5.90 metre. Duvarlarında freskler, tabanında ise mermer döşemeler bulunuyor.

Bu mekan ilk olarak Roma villasının bir parçası olarak kullanılmış, ancak MS 380’de Hristiyanlığın resmi din kabul edilmesinin ardından vaftizhaneye dönüştürülmüş.

Bunun en önemli kanıtı da ortadaki yaklaşık bir metre çapında, basamaklarla inilen vaftiz havuzu” dedi.

Mekanda iki farklı dönemden kalma fresk bulunduğunu kaydeden Polat, “İlk fresk MS 300 yılına tarihleniyor. Fonksiyon değişiminin ardından, yani 5. yüzyılın ortalarında ise duvarlar dönemin modası olan bitkisel ve panel bezemelerle süslenmiş.

Fakat bu süslemelerin üstü yoğun kireç tabakasıyla kaplı. Ekip arkadaşlarımız şu anda bu tabakayı temizleyerek esas motifleri ortaya çıkarıyor” diye konuştu.

Bu yılki kazıların Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesinin planlandığını belirten Polat, yaklaşık 25 kişilik bilimsel ekibin görev aldığını, bunlardan 9’unun Saarland Üniversitesi’nden gelen Alman araştırmacılardan oluştuğunu söyledi. Antandros’ta yüzey araştırmaları 2000 yılında başlarken, sistematik kazı çalışmalarına ise 2007 yılında başlanmıştı.

Milliyet Gazetesi