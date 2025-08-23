Trabzon Sümela’da 12. Ayin… İşte Bartholomeos’un yine gelmeme nedeni…

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’nda, Ortodoks dünyası için büyük öneme sahip “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” ayini bu yıl 12. kez gerçekleştirildi. Daha önce 15 Ağustos’ta yapılan ayin bu yıl 2. defa 23 Ağustos’ta yapıldı…

Trabzon’un Maçka ilçesinde, Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan yamaçta yer alan Sümela Manastırı, Ortodoks dünyasının buluşma noktası oldu. “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak bilinen özel günde, manastırda 12. ayin düzenlendi.

Tarihi manastırda gelenek sürüyor

Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı’nda ayin, 2010 yılından itibaren her yıl düzenleniyor. Uzun yıllar 15 Ağustos’ta yapılan tören, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos yine gelmedi

Ayinin 23 Ağustos’a alınması sonrasında Fener Rum Patriği Bartholomeos, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ayini yönetmeye gelmedi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yardımcısının yönettiği bildirildi. Bartholomeos’un gelmeme nedeninin ayinin 15 Ağustos’tan 23 Ağustos’a alınmasından dolayı olduğu iddia ediliyor.

Trabzon’un Fetih Gününe denk geliyor…

Ayinin 15 Ağustos’tan 23 Ağustos’a alınmasının nedeni ise Trazon’un Fetih Tarihi ile çakışmasından kaynaklı oludğu belirtiliyor. Bilindiği gibi Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi yakın tarihe kadar 26 Ekim olarak kutlanmıştı. Ancak sonradan yapılan araştırmalarda fethin 15 Ağustos tarihi olduğu ortaya çıkmıştı.

Dualar ve ilahiler yükseldi

Kırklareli Metropoliti’ne bağlı Patrik Pavlos Sofianopoulos yönettiği ayinde dualar edildi, ilahiler okundu. Etkinliğe Türkiye’den ve farklı ülkelerden çok sayıda Ortodoks katılım sağladı.

Güvenlik tedbirleri alındı

Ayin boyunca Sümela Manastırı ve ören yerinde güvenlik güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

