Sümela Manastırı’nda 12. ayin

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ’Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos günü yerine 2010 yılından bu yana ayin ikinci kez farklı bir tarih olan 23 Ağustos’ta gerçekleştirildi.

Ayini Kırklareli Metropoliti’ne bağlı Patrik Pavlos Sofianopoulos yönetti. Ayine Yunanistan ve Gürcistan’dan az sayıda Hristiyanlığın Ortodoks mezhebi mensubu katılırken, katılımın geçtiğimiz yıllara göre oldukça düşük olduğu gözlendi. Ayin sonunda katılımcılar tek tek inançlarına göre kutsandı, ekmek ve şarap verildi.

Aynin sonunda bir konuşma yapan Patrik Pavlos Sofianopoulos, “Derin bir şükranla, bugün, başta sizlere, tarihi ve kutsal Meryem Ana Sümela Manastırı’nda kutsal ayinin icrasının mümkün kılınmasında her türlü kolaylığı sağlamanızdan dolayı içten teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Buradaki varlığımız sadece bir dini etkinlik değildir; aynı zamanda inancımızın bir tanıklığıdır. Bu tanıklık, dostluk ve barış içinde birlikte yaşama kültürüne dayanmakta, ve yüzyıllar boyunca ülkemizde farklı toplulukların ve dinlerin barış içinde birlikte yaşadığı köklere ve geleneklere canlı bir bağ oluşturmaktadır. Özellikle, bu kutsal ayinin icrası için gerekli izni lütfederek bu buluşmayı mümkün kılan ülkemizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye şükran ve minnetle, derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu, ülkenin farklı topluluk ve geleneklerinin manevi mirasına saygının bir ifadesidir; aynı zamanda halklar ve medeniyetler arasında barış, anlayış ve işbirliği mesajıdır. Biz Rum Ortodoks cemaati olarak bu mesajın öteden beri savunucuları olduk ve olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte Manastır’ın hamileri olan Sultanların örneğini sürdürerek bu geleneği devam ettirmekte ve ayrıca bu kutsal mekânın yenilenmesi, restore edilmesi ve korunması için de özen göstermektedir. Bu sebeple kendisine minnettarız. Onun sorumluluğundaki Turizm ve Kültür Bakanına, Trabzon Valisine ve onların çalışma arkadaşlarına, bugünkü kutsal ayinin gerçekleşmesi için sağladıkları tüm kolaylık ve ilgiden dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Yıllar önce Patriğimizin dile getirdiği şu sözleri bir kez daha tekrarlamak istiyorum, ’yerel yöneticilere ve burada yaşayan halka güvence veriyoruz ki bugün aranızda, sevgi ve dostluk duygularıyla dolu, barış ve dayanışmanın elçileri ve habercileri olarak bulunuyoruz. Yüce Allah’tan, Kutsal Meryem Ana’nın şefaatleriyle, Cumhurbaşkanına ve tüm çalışma arkadaşlarına barış, sağlık ve başarı vermesini; ülkenin refahı için olan gayretlerini güçlendirmesini diliyoruz. Yüce Allah’tan tüm kalbimizle diliyoruz ki, Meryem Ana’nın şefaatleriyle, herkese sağlık, barış, refah ihsan etsin ve bizleri her yıl buraya, Sümela’ya, atalarımızın tarihine ve inancına bağımızı yenilemek üzere, derin bir duyguyla ve şükranla gelmeye layık kılsın” ifadelerini kullandı.

