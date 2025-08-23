Nobel ve siyaset

Sezai Temelli

Orhan Pamuk’un Nobel ödülü almasıyla başlayan tartışmalar alışılagelmiş karşıtlıklar üzerinden sürmekte. Ödülün ‘siyasi’ yönüne vurgu yapanlar, özellikle Ermeni meselesiyle ilişkilendirenler, Pamuk’un haklı olarak aldığı ödülün değerini düşürmeye yönelik düzeysiz eleştirilerini her platformda yinelemekten geri durmuyorlar. Pamuk’un ödül alması beni çok mutlu kıldı, çünkü Pamuk okuruyum, O’nun yazdıkları benim dünyayı yeniden yorumlamama katkı sunuyor, benim sanatla buluşmama aracı oluyor. Pamuk’un etnik kökeni, kitaplarının dünyada daha çok satacak olması, Türk edebiyatçılarının tanınması, Türkiye’nin tanıtımına katkı sunması beni hiç ilgilendirmiyor. Hatta bu kısmı ile ilgilenerek açıklama yapmanın Pamuk’un emeğine haksızlık olacağını düşünüyorum.

Siyasetten yalıtılarak sanatın ele alınması, sanatçının, bilim insanının siyasetten kopartılarak değerlendirilmesi aslında başlı başına bir siyaset! Tarihe, topluma, insanlığa karşı duyarlılığın en önemli aracı olan siyaseti dışlamak, bu ilişkiyi zanaatkar bir anlayışla yorumlamak, bugün hâkim olan siyasetin en önemli tavrı. Pamuk’un savaş karşıtı düşünceleri, soykırım konusundaki yaklaşımı, Kürt meselesindeki duyarlılığı O’nun sanatçı kimliğinin bir parçası. Bunları göz ardı ederek ‘rafine’ bir sanat anlayışı yaratma çabası, sanatla toplumun bağını koparmaya yönelik bir anlayışı bize dayatmakta.

Nobel ödül sürecinin de bir siyasi tavrı var. Bu siyaset çok hoşumuza gitmese de, özellikle insan hakları konusunda zaman zaman sergilediği açılımlar önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Mandela örneği bu konudaki en belirgin gelişme olarak yorumlanabilir. Diğer taraftan, Nobel ödülü ile siyaset arasındaki bağa baktığımızda, ağırlıklı ilişkinin çoğunlukla bugünkü dünya düzeniyle olan barışıklığını kolayca görebiliriz. Ödül alanların birçoğu hâkim ilişkilerin yeniden üretilmesine yönelik çalışmalarıyla gündeme gel-mekteler. Örneğin yoksulluk çalışmaları çerçevesinde Amartya Sen ve son barış ödülünü alan Muhammed Yunus bu konuda verilebilecek en iyi örnekler.

Yunus’un aldığı ödül konusunda Türkiye’den herhangi bir olumsuz yorumun gelmemesi, hatta bir gazetenin manşetten ödülün yarısına ortak olması, siyaseten bu konunun yorumlanmasını zorunlu kılmakta. Her gün televizyonlarda kızları okula gönderme kampanyaları, Milli Eğitim Ba-kanı’nın on bin yoksul çocuğu özel okullarda okutma arzusu veya Ramazan çadırı açmak gibi yoksullukla mücadelede dâhiyane buluşlar arasında sayabileceğimiz mik-ro kredi uygulamasının bu denli alkışlanması, neoliberal bir siyasi tavır olarak kabul edilmelidir.

Yoksulluk bir toplumsal meseleyse, bunun çözümü ancak toplumsal bir yeniden yapılanmayla olanaklı olabilir. Bunun nasıl düzenleneceğine dair siyaset yapmak öncelikle solun meselesi olmak zorunda. Solun piyasa özcü bir çözüme sarılarak herkesi kurtarana kadar bir kısım yoksullara yardıma sıcak bakan projeleri desteklemesi, sol ile bağdaşmadığı gibi, geçmiş sosyal demokrat uygulamalar içinde bile söz konusu olmamıştır.

Bütçenin hazırlandığı bugünlerde faiz dışı fazla verme uğruna yoksullukla mücadelede etkin olan harcamaların kısılması, yoksulu kurtarma adresi olarak ‘hayırseverliğin’ ön plana taşınması meselenin ne denli siyasi olduğunu bize gösteriyor. Bu sağ siyasetin mucizevî projesine kendisini kaptıranlara önerimiz, öncelikle kredi potansiyeli ile yoksul sayısı arasındaki basit aritmetiği çözmeleridir!

