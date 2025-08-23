Güle güle Garbis ağabey…

Uzun yıllar Milliyet’te görev yapan usta foto muhabiri Garbis Özatay, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar Milliyet Gazetesi’nde görev yapan Özatay, fotoğraflarıyla basın tarihine damga vurdu. Özatay için dün Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Fulya Özatay, kızları Dalida Özatay Erus ve Natali Özatay, dostları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Törenin ardından Özatay’ın cenazesi Bağlarbaşı Surp Haç Mezarlığı’nda toprağa verildi. -HABER MERKEZİ – Berkman Ulutin

