Bomonti Mıhitaryan’da 22 öğrenci ön kayıtlarını yaptırdı

Bomonti Mıhitaryan Okulu binasının depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi sonucu eğitime vermesi, okulda eğitim gören öğrencileri okul arayışına itmişti. Samatya Anarad Hığutyun Okulu, Topkapı Levon Vartuhyan ve Bezciyan okulları, Bomonti Mıhitaryan öğrencilerine kapılarını açmıştı. Okulun bağlı olduğu Beyoğlu Surp Gazer Manastırı ve Mektebi Vakfı, bir basın açıklaması yaparak, 22 öğrencinin Ermeni okulları ve devlet okullarına ön kayıt yaptırdığını açıkladı.

Açıklamada, öğrencilerin durumunun yanı sıra vakfın maddi durumuna ilişkin bilgiler de yer aldı.

Vakfın üç adet taşınmazdan kira aldığı belirtilen açıklamada “Uzun yıllardır okulumuzun bütçesinin %60’ı Surp Agop Hastanesi Vakfı, %10’u öğrenci bağışları ve %30’u kira geliri aracılığı ile tamamlanmaktadır” denildi. Bomonti Mıhitaryan Okulu, uzun yıllar sahibi olduğu binada kiracı konumundaydı. 2022 yılında Anayasa Mahkemesi, Bomonti Mıhitaryan Okulu için yapılan bireysel başvuruda ‘mülkiyet hakkının ihlali’ kararını vermiş ve tapunun vakfa iade edilmesine karar vermişti. Kasım 2024’te vakıf, okul binasının yüzde 75 hissesinin sahip oldu. Bu gelişmenin de hatırlatıldığı açıklamada, “Vakfımız tapuyu 2025 Ocak ayında alabilmiştir. Tapumuzun %25’lik hissesi konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘Okul süreci’ başlıklı bölümde, okul binasının yenileme çalışmaların hazırlıklarının 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin ardından başlandığı belirtilirken, öğretmenler ile personellerin yasal tazminat haklarının eksiksiz olarak ödeneceği belirtildi.

Öğrenciler kayıtlarını yaptırdı

Bomonti Mıhitaryan’da güçlendirme çalışmaları öncesinde anaokulu ve 8’inci sınıf öğrencileri dışında 22 öğrenci bulunuyordu. Açıklamada, 16 öğrencinin Topkapı Levon Vartuhyan, Samatya Anarathığutyun, Pangaltı Mıhitaryan, Bezciyan, Ortaköy Tarkmançats ve Feriköy Merametçiyan okullarına ön kayıt yaptırdığı; 2 öğrencinin yurt dışına taşınacağı, 1 öğrencinin özel okula, 3 öğrencinin ise devlet okuluna kayıt yaptırdığı belirtildi.

Vakıf bina güçlendirme çalışmasının bütçesi için Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Önderi Vartan Kazanciyan’ın yanı sıra İstanbul Valiliği ve hükümetten de destek alındığını ifade etti. Açıklamada, vakıflar ve bağışçıların katkılarıyla inşaat sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanacağı vurgulandı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar

Açıklamada, vakıf yönetim kurulunun genel bir değerlendirmesi de yer aldı ve sosyal medyada yapılan yorumlarda haksız eleştiriler yöneltildiği vurgulandı. Açıklamanın ilgili bölümü şöyle:

“Bugünkü ekonomik şartların ağırlığını, cemaat mensuplarımız ve velilerimiz kadar vakıflarımız da yaşamaktadır. Özellikle okulu olan vakıflarımızın üzerinde bulunan yük, kilisesi bulunan vakıflarımıza göre farklılık göstermektedir. Vakıf okullarımız uhdesinde bulunan mülklerden gelen kiralar, cemaat üyelerimizin bağışları ve ekonomik gücü kuvvetli vakıflarımızın destekleriyle ancak ayakta durabilmektedir. Bütçe açıklarıyla mücadele eden okullarımız maaş, sigorta-muhtasar ödeyebilmek için destek aramaktan diğer daha hayati konularla yeterince ilgilenememektedirler.

Şikayetçi olunan konuların başında okullarımızın fiziki şartları, günümüz teknolojilerine uygunluğu, cemaatimiz çocuklarının yeteneklerine göre yönlendirilememesi, yönlendirecek kadronun olmaması, eğitim kalitesi ve koşulları, öğretmen yeterlilikleri, kaliteli iş ve personel gücü, eğitim materyallerinin günümüz şartlarına uygun olmaması, özel gereksinimli çocukların durumu, bu çocuklara destek sağlayacak eğitmenlerin yeterlilikleri, konularında eğitimli cemaat üyelerimizin okullarımızda çalışmaktan uzak durması veya küstürülmesi gösterilmektedir. Bu konular daha da artırılıp çeşitlendirilebilir. Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bunun için de hem vakıflarımız hem ebeveynler olarak iyi birer birey yetiştirmekle yükümlüyüz.

Bu vizyonla çalıştığımız zaman cemaat okullarımıza gelmeyen, özel okulları tercih eden velilerimizi ve çocuklarımızı geriye kazanmış olacağımıza inanıyoruz. Sosyal medya platformlarında konuları tam anlamıyla irdelemeden, kanunları, yönetmelikleri, prosedürleri ve uygulamaları bilmeden, tek taraflı olarak; gönüllük esasıyla çalışan vakıf yöneticilerimizi zan altında bırakan yorumlardan ve hatta kimi zaman terbiye sınırlarını aşan hakaret ve paylaşımlardan imtina etmeliyiz. Tüm vakıflarımızın yöneticileri cemaat mensuplarımız tarafından kolaylıkla ulaşılabilir konumdadırlar. Kısa- orta ve uzun vadede yapılması ve çalışılması gereken çok konumuz var, bunu da ancak bir araya gelerek, birlik olarak, profesyonelce değerlendirerek, konunun uzmanlarıyla, elimizi taşın altına birlikte koyarak yapabiliriz düşüncesindeyiz.”

Agos