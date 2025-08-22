Elazığ ve Diyarbakır’da Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Yortusu kutlandı

Türkiye Ermenileri Patrikliği Anadolu’da yaşayan Ermeni toplumu üyelerine ulaşmak ve yortularını kutlamak için özel programlar düzenliyor. Bu çerçevede Elazığ ve Diyarbakır’da Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Yortusu, yani Surp Asdvadzadzin kutlandı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın talimatı ile Meryem Ana’nın Göğe Alınışı Yortusu vesilesiyle, Peder Arsen Ekinciyan, ilk olarak Elazığ’a gitti. Peder Ekinciyan burada Arman Yağcı tarafından misafir edildi.

Peder Arsen Ekinciyan, 16 Ağustos Cumartesi sabahı, Elazığ Ermeni Mezarlığı’ndaki Surp Nışan Şapeli’nde Badarak ayini sundu ve vaaz verdi.

Peder Ekinciyan vaazında Azize Meryem Ana’nın model bir anne ve örnek bir insan olarak önemini vurguladı, vaazının sonunda, katılımcılara Patrik Maşalyan’ın pederane takdislerini iletti.

Daha sonra, üzüm takdisi ve Elazığ cemaatinin ebediyete göçen üyeleri için “hokehankist” duası edildi. Peder Arsen törene katılan cemaat üyeleri ile sohbet etti ve aynı akşam, Diyarbakır’a gitmek üzere yola çıktı.

Peder Arsen Ekinciyan, 17 Ağustos Pazar sabahı, Diyarbakır’daki Surp Giragos Kilisesi’nde Badarak ayini sundu ve vaazında Azize Meryem’in hayatı ve önemi üzerine öğütler verdi.

Burada da üzümler takdis edildi.

Peder Arsen Ekinciyan, aynı akşam hava yoluyla görev bölgesi olan İzmir’e döndü.

Agos