Paşinyan’dan Azerbaycan açıklaması: Yakında ticari bağlar ortaya çıkacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan–Azerbaycan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, “Eğer barış varsa, o zaman yakında ticari bağlar da ortaya çıkacaktır. Şimdilik çok başlangıç aşamasında olabilir, ama zamanla gelişecek,” dedi.

Paşinyan ayrıca Azerbaycan için Ermenistan üzerinden üçüncü ülkelere, aynı şekilde Ermenistan için de Azerbaycan üzerinden üçüncü ülkelere engelsiz bağlantı sağlanacağını belirtti.

“Karşılıklı olacak; Ermenistan nasıl imkân tanıyorsa, aynı şekilde Azerbaycan da… ‘Karşılıklı’ kelimesi zaten ‘engelsiz’i de kapsıyor, her şeyi kapsıyor,” ifadelerini kullandı.

Detaylara değinen Paşinyan şunları söyledi: “Görüşmeler, müzakereler, fikir alışverişleri yapıldı. Abu Dabi’de konuştuk, Kazan’da konuştuk, çevrim içi konuştuk, üçüncü ülkelerde konuştuk. Bütün bunları nasıl hayata geçirebileceğimize dair pek çok fikir var. Ama hangi fikirlerin düzenleme olarak uygulanacağı, önümüzdeki müzakerelerin konusu olacak. Yine de ne olursa olsun şunu söylüyorum: Biz her türlü kolaylaştırmaya hazırız.”

ERMENİ HABER AJANSI